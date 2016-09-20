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ВВС Южной Кореи и США отработают нанесение ударов по ядерным объектам КНДР

Международная панорама
20 сентября, 9:56 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
В учениях также примут участие военные самолеты из Новой Зеландии и ряда стран НАТО
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СЕУЛ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. ВВС США и Республики Корея проведут в октябре совместные маневры по уничтожению ядерных объектов КНДР. Об этом сообщила газета The Korea Times. По данным ее источников в министерстве национальной обороны, тренировки под кодовым названием Red Flag пройдут на Аляске.

"Южнокорейское правительство отправит для участия в них восемь истребителей F-15K и два военно-транспортных самолета C­130H, - отмечает издание. - С американской стороны в маневрах будут задействованы 50 истребителей, включая F-16 и F-15C". В ходе тренировок помимо ударов по наземным целям будут отрабатываться также различные варианты воздушных боев. Кроме того, будут отрабатываться удары с использованием специальных авиабомб для уничтожения подземных бункеров.

Помимо южнокорейских ВВС, в учениях примут участие военные самолеты из Новой Зеландии и ряда стран НАТО, отмечает газета. По словам источника, "тренировки станут ответом на нарастающую военную угрозу со стороны Северной Кореи".

КНДР 5 сентября произвела запуск трех баллистических ракет типа "Нодон" из уезда Хванчжу провинции Хванхэ-Пукто в акваторию Японского моря. Они пролетели около 1 тыс. км и упали в исключительную экономическую зону Японии. В начале августа Северная Корея также провела пуск баллистической ракеты типа "Нодон", которая упала в воду у побережья японской префектуры Акита, а в конце месяца еще одна ракета была запущена с подводной лодки в Японское море.

Пхеньян 9 сентября осуществил пятый по счету подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. КНДР ранее провела четыре атомных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.

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Темы
Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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