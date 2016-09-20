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СМИ: движение "Братья-мусульмане" хочет открыть первую в Испании исламскую школу

Международная панорама
20 сентября, 10:28 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Ассоциация рассчитывает, что учебное заведение появится в Валенсии, в реализацию проекта уже было вложено €2 млн
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МАДРИД, 20 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Исламистское движение "Братья-мусульмане" (запрещенная в РФ организация) планирует открыть первую в Испании исламскую школу. Об этом сообщила во вторник газета Confidential.

По ее информации, ассоциация рассчитывает, что учебное заведение появится в Валенсии - третьем по числу жителей городе пиренейского королевства после Мадрида и Барселоны. Отмечается, что в реализацию проекта уже было вложено €2 млн, которые пошли на приобретение площадки для будущей школы, находящейся в 15 минутах езды от центра Валенсии. Тем не менее в настоящий момент движению необходимы дополнительные средства для поиска преподавателей и подготовки помещений.

Планируется, что учебное заведение сможет принять до 800 учеников, начиная с дошкольного возраста. Помимо общих дисциплин, в центре также будут преподавать арабский язык и предметы, связанные с религиозным воспитанием.

Как отмечает издание, реализацией этой идеи занимается "Исламский фонд в Испании: Сосуществование и интеграция", чьи члены связаны с движением "Братья-мусульмане". При этом президент организации Фаузи бен Мессауд утверждает, что его организация "не имеет ничего общего" с исламистской ассоциацией, которая признана террористической в ряде государств.

В Испании с населением в 46,4 млн человек проживает порядка 1,8 млн лиц, исповедующих ислам. С каждым годом эта цифра увеличивается. В настоящий момент в королевстве обучается порядка 281,7 тыс. школьников-мусульман. Большинство из них проживает в автономных областях Каталония, Андалусия, Мадрид и Валенсия.

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