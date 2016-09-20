СМИ: движение "Братья-мусульмане" хочет открыть первую в Испании исламскую школу

ФТС задержала партию из более чем 40 телефонов iPhone 7Экономика и бизнес 20 сентября, 11:59
Власти Сочи объявили режим повышенной готовности к сильным осадкамПроисшествия 20 сентября, 11:51
"Транснефть" в течение месяца заполнит нефтью трубопровод Куюмба - ТайшетТЭК 20 сентября, 11:50
Верховный суд запретил деятельность секты "Аум синрикё" в РоссииОбщество 20 сентября, 11:49
СМИ: на севере Йемена в результате авианалета коалиции погибли 12 детейМеждународная панорама 20 сентября, 11:46
Бутылка с посланием с берега Шотландии спустя 15 лет достигла острова БелыйВ стране 20 сентября, 11:39
Самолет Saudi Airlines изолирован в аэропорту Манилы из-за возможной угрозыПроисшествия 20 сентября, 11:35
ВТБ прокомментировал претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами СШАЭкономика и бизнес 20 сентября, 11:31
Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебрыМосква 20 сентября, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 20 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Исламистское движение "Братья-мусульмане" (запрещенная в РФ организация) планирует открыть первую в Испании исламскую школу. Об этом сообщила во вторник газета Confidential.
По ее информации, ассоциация рассчитывает, что учебное заведение появится в Валенсии - третьем по числу жителей городе пиренейского королевства после Мадрида и Барселоны. Отмечается, что в реализацию проекта уже было вложено €2 млн, которые пошли на приобретение площадки для будущей школы, находящейся в 15 минутах езды от центра Валенсии. Тем не менее в настоящий момент движению необходимы дополнительные средства для поиска преподавателей и подготовки помещений.
Планируется, что учебное заведение сможет принять до 800 учеников, начиная с дошкольного возраста. Помимо общих дисциплин, в центре также будут преподавать арабский язык и предметы, связанные с религиозным воспитанием.
Как отмечает издание, реализацией этой идеи занимается "Исламский фонд в Испании: Сосуществование и интеграция", чьи члены связаны с движением "Братья-мусульмане". При этом президент организации Фаузи бен Мессауд утверждает, что его организация "не имеет ничего общего" с исламистской ассоциацией, которая признана террористической в ряде государств.
В Испании с населением в 46,4 млн человек проживает порядка 1,8 млн лиц, исповедующих ислам. С каждым годом эта цифра увеличивается. В настоящий момент в королевстве обучается порядка 281,7 тыс. школьников-мусульман. Большинство из них проживает в автономных областях Каталония, Андалусия, Мадрид и Валенсия.