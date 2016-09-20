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Чавушоглу призвал к проведению наземной операции в Сирии для победы над ИГ

Международная панорама
20 сентября, 10:45 UTC+3 АНКАРА сентября. /Корр.ТАСС, Кирилл Жаров
Относительно военных планов Турции в рамках операции "Щит Евфрата" глава МИД страны указал, что планируется добиться создания зоны безопасности на севере Сирии
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АНКАРА, 20 сентября. /Корр.ТАСС Кирилл Жаров/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что без проведения наземной военной операции справиться с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не удастся. Об этом он заявил cnn inв интервью телеканалу CNN International.

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"Мы оказываем поддержку "Сирийской свободной армии" (ССА) в борьбе с террористами. И мы на каждой (международной) встрече подчеркиваем, что без проведения наземной операции эту кровавую террористическую группировку (ИГ) не победить", - сказал он.

Относительно военных планов Турции в рамках операции "Щит Евфрата" Чавушоглу указал, что планируется добиться создания зоны безопасности на севере Сирии.

"Планы таковы: очистить регион, так называемый "карман Манбидж", от ИГ и превратить его в зону безопасности. После этого целью должен стать город эль-Баб", - сказал он.

Министр напомнил, что сирийская Ракка и иракский Мосул "считаются столицами ИГ", и группировку "необходимо вычистить в этих регионах".

"У нас один враг, и против него мы должны действовать вместе. После операции в Джараблусе (первый этап операции "Щит Евфрата" - прим. ТАСС) у всех появилась уверенность, что ИГ может быть легко побеждена. Я напомню, что против 65 стран коалиции действует 30 тысяч боевиков ИГ", - сказал он.

Турция начала операцию "Щит Евфрата" в Сирии 24 августа, и помогла ССА за восемь часов установить контроль над захваченным ИГ Джараблусом. К настоящему времени оппозиция при поддержке Турции объединила 90-километровый участок между Джараблусом и Аазазом, зачистив территорию от ИГ, и продвигается южнее для освобождения новых территорий.

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