Глава МИД Италии: миграционный кризис не завершился после соглашения с Турцией

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РИМ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Европа действует слишком медленно в вопросах миграционной политики, и кризис, связанный с массовым притоком беженцев в Европу, не завершился после заключения ЕС соглашения с Турцией. Об этом заявил в опубликованном во вторник в газете La Repubblica интервью министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони.
"В Европе превалирует идея, что обострение миграционного кризиса началось в июле 2015 года, но уже закончилось после заключения соглашения с Турцией в марте 2016 года. Как будто все прошло. В отношении миграционной политики Европа двигается с темпами улитки", - сказал Джентилони.
Он пояснил, что Италия ожидает от ЕС не только эффективного осуществления плана по распределению беженцев между европейскими странами, но и применения "турецкой модели" к Африке, что включало бы общеевропейскую систему экспатриации тех, кто не имеет права на предоставление убежища.
"Те, кто доволен исходом саммита в Братиславе, не видит кризиса Европы, которая откладывает решение таких важнейших проблем, как миграция и экономический рост", - отметил министр.
Глава итальянской дипломатии в понедельник выступил вместо премьер-министра Маттео Ренци на пленарном заседании высокого уровня по проблемам беженцев и мигрантов в рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.