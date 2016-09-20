Глава МИД Италии: миграционный кризис не завершился после соглашения с Турцией

РИМ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Европа действует слишком медленно в вопросах миграционной политики, и кризис, связанный с массовым притоком беженцев в Европу, не завершился после заключения ЕС соглашения с Турцией. Об этом заявил в опубликованном во вторник в газете La Repubblica интервью министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони.

"В Европе превалирует идея, что обострение миграционного кризиса началось в июле 2015 года, но уже закончилось после заключения соглашения с Турцией в марте 2016 года. Как будто все прошло. В отношении миграционной политики Европа двигается с темпами улитки", - сказал Джентилони.

Он пояснил, что Италия ожидает от ЕС не только эффективного осуществления плана по распределению беженцев между европейскими странами, но и применения "турецкой модели" к Африке, что включало бы общеевропейскую систему экспатриации тех, кто не имеет права на предоставление убежища.

"Те, кто доволен исходом саммита в Братиславе, не видит кризиса Европы, которая откладывает решение таких важнейших проблем, как миграция и экономический рост", - отметил министр.

Глава итальянской дипломатии в понедельник выступил вместо премьер-министра Маттео Ренци на пленарном заседании высокого уровня по проблемам беженцев и мигрантов в рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Соглашение ЕС и Турции © AP Photo/Petros Giannakouris, File В середине марта ЕС и Турция заключили соглашение для урегулирования миграционного кризиса в Европе. Брюссель обещал Анкаре €6 млрд, отмену визового режима к лету и открытие новой главы в переговорах по вступлению страны в сообщество в обмен на сокращение Турцией потока беженцев в Европу.



С 4 апреля, в соответствии с соглашением, все нелегальные мигранты, прибывшие на греческие острова с турецкой территории, отправляются назад в Турцию. ЕС же принимает напрямую с территории Турции беженцев, проверенных турецкой миграционной службой, получивших легальный статус и имеющих пакет соответствующих документов. Обмен нелегалов на лиц, получивших статус беженца, осуществляться по принципу "один на одного".