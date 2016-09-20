Экс-министр финансов Украины: доходы бюджета страны на 2017 год завышены

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Проект государственного бюджета Украины, подготовленный правительством Владимира Гройсмана, нереалистичен. Такое мнение выразил во вторник в кулуарах Верховной рады экс-министр финансов, депутат фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Виктор Пинзеник.

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"У меня есть сомнения относительно реальности доходов, заложенных правительством на 2017 год. Они завышены", - утверждает Пинзеник. "Если учитывать динамику роста доходов, то они завышены на 17-18%. Экономика растет на 3% (в проекте бюджета), инфляция - 8%, поэтому не могут доходы вырасти в таких условиях на 18%", - пояснил он.

Кроме того, по словам Пинзеника, часть доходов - около 25 млрд гривен ($980 млн по текущему курсу) учтены в проекте бюджета на основе еще не принятых законодательных норм.

Дефицит бюджета, считает бывший министр, будет значительно больше, чем рассчитывает правительство. "По моим расчетам, это будет не 3%, а четыре. Долги предполагается увеличить на 350 млрд гривен ($13,7 млрд по текущему курсу). Часть долгов - это долги Нацбанка, но они все равно не должны быть большими ", - отметил Пинзеник.

Депутат подчеркнул, что не поддерживает принятие проекта бюджета в нынешнем виде, так как он "должен предусматривать более радикальные реформы и изменения".

Проект закона о государственном бюджете Украины на 2017 год был внесен в парламент 15 сентября. Правительство заложило в него рост ВВП 3% в 2017 году при инфляции 8,1%, дефицит - до 3% ВВП, предельный размер госдолга не более 66% ВВП, среднегодовой курс гривны на уровне 27,2 за $1.