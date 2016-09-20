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Жители Львовской области требуют вернуть Виктора Януковича

Международная панорама
20 сентября, 11:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, сентября. /ТАСС
Как рассказала в Раде Юлия Тимошенко, политику нынешних властей местные жители называют "системным геноцидом"
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Виктор Янукович

Виктор Янукович

© Валерий Матыцин/ТАСС

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Жители Львовской области требуют вернуть к власти экс-президента Украины Виктора Януковича, который, по их мнению, работал для людей. С таким заявлением, как сообщает украинское издание News Daily, выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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На заседании согласительного совета в Верховной раде она рассказала коллегам о своей недавней поездке во Львов, где принимала участие в местном книжном форуме и общалась с жителями на улице.

"Такого количества слез, проклятий и безнадежности я не видела никогда, - заявила Тимошенко. - Я впервые услышала требование о том, что, если демократические силы, которые при власти сейчас, не способны управлять страной, то пусть уходят и возвращают ту "владу злочинну" (власть преступную), которая как раз делала для людей лучше".

При этом, подчеркнула лидер "Батькивщины", местные жители называют политику нынешних властей Украины "системным геноцидом".

Президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти в феврале 2014 года в результате силовых действий оппозиционных ему сил, организовавших в Киеве массовые акции, известные как "евромайдан" и вылившиеся в вооруженные столкновения.

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Персоны
Янукович, Виктор Федорович Тимошенко, Юлия Владимировна
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