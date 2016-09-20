В Эстонии прошла общереспубликанская забастовка медиков

ТАЛЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. В Эстонии во вторник прошла общереспубликанская забастовка медиков. Акция, к которой присоединились крупнейшие профсоюзы работников здравоохранения страны, ставила целью привлечь внимание общественности к проблеме недостатка финансирования медицины.

Забастовка началась во вторник в 9:00 (время совпадает с московским) и продлилась один час. На протяжении этого времени во всех больницах страны были приостановлены плановый амбулаторный прием, процедуры и обследования в стационаре. Прекратили принимать пациентов и семейные врачи. В обычном режиме продолжили свою работу лишь машины скорой помощи и отделения неотложной медицинской помощи.

"Забастовка направлена не против пациентов, она проводится в их интересах. Поэтому никто без врачебной помощи не останется", - сказал глава Тартуского союза врачей Яан Сютть.

Акция носила предупредительный характер и состоялась в момент, когда в правительстве Эстонии обострилась дискуссия относительно бюджета страны на ближайшие годы. Министр здравоохранения и труда Евгений Оссиновский объяснил дефицит средств, выделяемых на медицину, ухудшающейся демографией - население стареет и все сильнее нуждается в медицинских услугах. Он предложил решить проблему с помощью дополнительных средств из госбюджета. Однако глава министерства финансов Свен Сестер возразил против такого метода урегулирования этой ситуации. "Нельзя управлять финансированием общественного сектора так, что просто суммируются все возможные расходы и налогоплательщикам предъявляется счет, от оплаты которого они не могут отвертеться", - сказал он.

Профсоюзы медработников раскритиковали этот подход. "Правительство должно проявить заботу о людях, остающихся без медицинской помощи, а не о равновесии госбюджета", - говорится в совместном заявлении Союза врачей Эстонии, Профсоюза работников здравоохранения Эстонии и Союза медсестер Эстонии.

Они также потребовали улучшить ситуацию с финансированием отрасли. "Уже сейчас медицинская помощь не всегда доступна вовремя. Правительство планирует расходы на здравоохранение меньше реальных потребностей, что означает резкое увеличение очередей к врачам", - заявили они.