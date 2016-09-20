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СМИ: на севере Йемена в результате авианалета коалиции погибли 12 детей

Международная панорама
20 сентября, 11:46 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 20, сентября. /ТАСС
Командование аравийской коалицией до сих пор не прокомментировало случившееся
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© EPA/YAHYA ARHAB

АБУ-ДАБИ, 20 сентября. /ТАСС/. Пятнадцать мирных жителей, среди которых 12 детей, погибли в результате налета ВВС аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, на севере Йемена.

Об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин".

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По его информации, боевые самолеты коалиции нанесли удар по автомобилю, в котором находились местные жители. Налет был совершен в северной йеменской провинции Эль-Джауф, граничащей с Саудовской Аравией. В числе погибших - три женщины и 12 детей.

Командование аравийской коалицией до сих пор никак не прокомментировало случившееся.

В августе 2014 года в Йемене началось вооруженное противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), однако в наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года так называемой аравийской коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия. Проходившие несколько месяцев в Эль-Кувейте переговоры о мире между противоборствующими сторонами в Йемене никаких значимых результатов не принесли.

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