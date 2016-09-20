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Тереза Мэй уверена, что Лондон добьется справедливых условиях выхода из ЕС

Международная панорама
20 сентября, 11:52 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
При этом британский премьер отметила, что справедливое соглашение для Соединенного Королевства может быть хорошим соглашением для других стран-членов ЕС
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ЛОНДОН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британский премьер Тереза Мэй уверена, что Лондон добьется от Брюсселя таких условий по выходу из ЕС, которые будут справедливыми для Соединенного Королевства. Как сообщает газета Daily Telegraph, об этом глава британского кабмина заявила в понедельник на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Блок 27 стран заключит сделку с нами. Мы будем вести с ними переговоры, и мы будем амбициозны в том, чего мы хотим добиться для Великобритании", - сказала Мэй.

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Премьер выразила уверенность, что эта сделка "будет справедливой для Великобритании".

"Но я также думаю, что хорошее соглашение для Великобритании может также быть хорошим соглашением для других стран-членов (ЕС), потому что я верю в хорошие торговые отношения, и я хочу, чтобы Великобритания была глобальным лидером свободной торговли", - подчеркнула Мэй.

Ее слова стали ответом на ряд резких заявлений и публикаций последних дней. Так, премьер-министр председательствующей в ЕС Словакии Роберт Фицо пообещал в воскресенье для Великобритании "очень болезненные" переговоры по поводу Brexit. Очень сложными они будут в том случае, если Лондон продолжит настаивать на ограничении миграции из стран блока, пояснил он. В этот же день Sunday Times сообщила о том, что Великобритании грозят многомиллионные штрафы в случае, если правительство попытается начать переговоры о свободной торговле с другими странами до того, как выйдет из состава ЕС.

Напомним, что 23 июня на общенациональном референдуме 51,9% британцев выступили за разрыв отношений между Лондоном и Брюсселем. Мэй, ставшая премьером спустя месяц после плебисцита, пообещала исполнить волю британцев. Однако формально переговоры по условиям "развода" еще не начались, и, как предупредила британский премьер, ждать их начала в этом году не стоит.

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