СМИ: по делу о теракте в Ницце арестованы восемь человек

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ПАРИЖ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская полиция арестовала восемь человек в рамках расследования теракта в Ницце 14 июля этого года.
Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на близкие к следствию источники.
"Все задержанные - люди из ближайшего окружения автора теракта, Мохамеда Лахуайеджа Бухлеля", - уточнила газета. Сообщается, что под стражу были заключены граждане Франции и Туниса.
Бухлель на тяжелом грузовике врезался на Английской набережной Ниццы в толпу людей, пришедших полюбоваться салютом в честь дня национального праздника Франции. Под колесами машины погибли 86 человек, 434 были ранены.
Бухлель был застрелен полицией, остановившей грузовик после того, как он проделал по набережной путь в 2 км.