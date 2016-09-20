Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: по делу о теракте в Ницце арестованы восемь человек

Международная панорама
20 сентября, 12:03 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Под стражу заключены граждане Франции и Туниса. Все задержанные - люди из окружения исполнителя теракта
Материал из 1 страницы
© EPA/OLIVIER ANRIGO

ПАРИЖ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская полиция арестовала восемь человек в рамках расследования теракта в Ницце 14 июля этого года.

Смотрите также
"Самая ужасная трагедия в истории города": что произошло в Ницце

Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на близкие к следствию источники.

"Все задержанные - люди из ближайшего окружения автора теракта, Мохамеда Лахуайеджа Бухлеля", - уточнила газета. Сообщается, что под стражу были заключены граждане Франции и Туниса.

Бухлель на тяжелом грузовике врезался на Английской набережной Ниццы в толпу людей, пришедших полюбоваться салютом в честь дня национального праздника Франции. Под колесами машины погибли 86 человек, 434 были ранены.

Бухлель был застрелен полицией, остановившей грузовик после того, как он проделал по набережной путь в 2 км.

Смотрите также

СМИ: группа террористок планировала взрыв у основания Эйфелевой башни
Олланд сообщил о предотвращении очередного теракта во Франции
В больницах Ниццы остается 15 человек, пострадавших при теракте 14 июля

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Теракты во Франции
Страны
Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сократил центральный аппарат МВД
2
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк
3
Песков прокомментировал сообщения СМИ о предложении Минфина повысить НДС
4
Жители Львовской области требуют вернуть Виктора Януковича
5
Начинается подача тепла на городские объекты в Москве
6
СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в Турции
7
Жители Забайкалья пытались продать ЦРУ выдуманные военные тайны
Темы дня
Реклама