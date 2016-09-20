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ООН приостановила отправку гуманитарных конвоев в Сирии

Международная панорама
20 сентября, 12:07 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
В данный момент проводится оценка ситуации в сфере безопасности
Материал из 1 страницы

ТАСС

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. ООН приостановила отправку всех гуманитарных конвоев в Сирии по мотивам безопасности после обстрела совместной колонны грузовиков ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в районе Алеппо. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке.

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"В качестве немедленной меры, связанной с безопасностью, все другие движения конвоев в Сирии на настоящий момент приостановлены", - отметил он, подчеркнув, что проводится "оценка ситуации в сфере безопасности". "Однако мы готовы оставаться в Сирии и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается", - сказал Ларке.

Официальный представитель подчеркнул, что конвой, подвергшийся 19 сентября обстрелу, имел все необходимые разрешения для движения.

Как ранее сообщили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, множество людей погибли и получили ранения в результате обстрела совместного гуманитарного конвоя ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в районе Алеппо. По словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, в ООН не могут установить обстоятельства обстрела, однако "различные источники" подтверждают, что по городу в понедельник велся огонь из артиллерийских орудий.

В свою очередь представитель американской администрации заявил, что гуманитарный конвой подвергся авиаудару, а не обстрелу, подчеркнув, что силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции непричастны к нападению.

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