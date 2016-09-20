"На грани коллапса": Москва и Вашингтон не могут прийти к компромиссу по Сирии

9 сентября Россия и США заключили двусторонние договоренности, направленные на возобновление режима прекращения огня в Сирии, борьбу с терроризмом и улучшение гуманитарной ситуации в стране. Они стали "лучом надежды" для поддержания режима прекращения боевых действий, отметил председатель комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Паулу Сержиу Пинейру. Однако в субботу обстановка вокруг переговоров вновь накалилась после того, как авиация возглавляемой США коалиции нанесла удар по позициям правительственной армии страны.

О том, как повлиял инцидент на российско-американскую сделку, - в материале ТАСС.

"Ошибочный авиаудар"

17 сентября самолеты американской коалиции нанесли удар по сирийским войскам в районе города Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли более 60 человек. Совет Безопасности ООН по запросу России провел в субботу экстренную встречу в связи с этим инцидентом. Как заявил постпред РФ Виталий Чуркин, своими действиями Вашингтон нарушил режим прекращения огня, действующий в Сирии с февраля, а также обязательства, данные Дамаску, когда американцы начали военную кампанию в арабской стране. По его словам, эти действия могли быть осознанной провокацией.

В свою очередь постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что Россия не выполняет двусторонние договоренности по Сирии и должна добиться от Дамаска прекращения бомбардировок позиций так называемой умеренной оппозиции.

"Россия не выполняет свою часть сделки, на которую мы потратили месяцы переговоров, обсуждая мельчайшие технические детали", - настаивала она.

При этом дипломат заверила, что США со своей стороны "чрезвычайно серьезно" настроены на реализацию договоренностей с Россией. Тем не менее сам факт того, что Россия созвала экстренную встречу СБ ООН из-за произошедшего, привел постпреда США в ярость. Она назвала такой шаг "уникально циничным и лицемерным трюком, наполненным морализмом и стремлением сыграть на публику". "Это попытка переключить внимание с того, что происходит в Сирии. Когда вам не по нраву факты, вы пытаетесь обратить внимание на что-то еще", - утверждала Пауэр.

По ее версии, сирийские власти с 2011 года "преднамеренно наносили удары по объектам гражданской инфраструктуры, вели осаду городов, не пропускали гуманитарную помощь", а также совершали другие нарушения международного гуманитарного права. "Столкнувшись с этими зверствами, Россия ни разу не выражала свое возмущение, не требовала провести расследование и не созывала экстренное совещание Совета Безопасности", - полагает дипломат. При этом она выразила недовольство тем, что РФ потребовала собрать Совбез после "единственного авиаудара" США по сирийской армии, который, по ее словам, если и имел место, "то был ошибкой".

"Подрыв усилий"

"Американо-российская сделка по Сирии" находится "на грани коллапса", - пишет в связи с инцидентом The Washington Post. Авиаудар "привел к резкому росту напряженности между Москвой и Вашингтоном - двумя ключевыми спонсорами перемирия - и породил новые сомнения по поводу их способности работать вместе для прекращения войны в Сирии", отмечает газета.

Москва перешла к "словесному нападению на США", хотя и не обвинила Вашингтон в "преднамеренном издании приказа (о проведении субботней) атаки в целях оказания помощи" террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена РФ), отмечает издание. Тем не менее, "официальный представитель Министерства иностранных дел России... выступил с утверждением такого рода в телевизионном эфире, подчеркнув глубину недоверия" между Москвой и Вашингтоном, констатирует газета.

"Случайный удар ВВС США по сирийским войскам в минувшие выходные поставил США в положение обороняющегося. Он подрывает усилия США, нацеленные на сокращение масштабов насилия и открытие путей для доставки гуманитарной помощи. США исходили из того, что крах согласованного четыре дня назад в Женеве госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым соглашения, нацеленного на снижение масштабов насилия в Сирии, продемонстрировал бы двуличие России в этом конфликте, в котором Москва поддерживает сирийского президента Башара Асада. Вместо этого ошибочный авиаудар... вновь продемонстрировал провал попыток Белого дома выработать всеобъемлющую стратегию действий в конфликте, в котором участвуют несколько сторон. США преследуют часто противоречащие друг другу цели - от нанесения поражения ИГ до отстранения Асада от власти..." - отмечает The New York Times.

Сделка под вопросом

Россия предлагала принять резолюцию в поддержку cделки на предстоящем заседании СБ ООН, однако в пятницу Виталий Чуркин заявил, что это маловероятно, так как США отказываются обнародовать пакет согласованных документов и даже зачитать их для членов Совбеза. Позиция Вашингтона привела к срыву совместного брифинга США и РФ для членов Совета, который планировалось провести 16 сентября.

В итоге Чуркин раскрыл журналистам детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США. По словам дипломата, достигнутые договоренности предполагали, что совместная группа по их осуществлению начнет работу 19 сентября. "Так что, если США хотели нанести эффективный удар по "Джебхат ан-Нусре" в Дейр-эз- Зоре или еще где-либо, они могли подождать еще два дня и скоординировать (свои действия) с нашими военными, а также убедиться в том, что они атакуют тех, кого нужно. Вместо этого они решили провести эту безрассудную операцию", - сказал он.

"Очень обидно, что в такой ответственный момент американцы пошли на такие шаги, - сообщил он журналистам. - Можно высказать предположение, что они просто потеряли контроль над ситуацией. Потому что они не в состоянии уже длительное время выполнить те обещания, которые нам давали".

Вместе с тем Чуркин не согласился с тем, что на российско-американских договоренностях можно поставить крест.

Надеюсь, что они найдут способ убедить нас и всех остальных, что серьезно настроены на политическое урегулирование конфликта в Сирии, серьезно настроены на борьбу с террористами Виталий Чуркин постпред РФ при ООН

Надежда на восстановление перемирия в Сирии пока очень слабая, в то же время считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря об условиях восстановления перемирия, он заметил: "условие очень простое - нужно, чтобы прекратили стрелять, и нужно, чтобы террористы прекратили нападать на вооруженные силы Сирии".

"И, конечно же, не помешало бы, чтобы наши американские коллеги случайно не бомбили сирийцев", - добавил представитель Кремля.

Новый инцидент

Тем временем 19 сентября в Сирии в районе Алеппо обстрелу подвергся совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного полумесяца. Как сообщили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, множество людей погибли и получили ранения. В результате инцидента ООН приостановила отправку всех гуманитарных конвоев в Сирии по мотивам безопасности.

По словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, в Организации не могут установить обстоятельства обстрела, однако "различные источники" подтверждают, что по городу в понедельник велся огонь из артиллерийских орудий.

В свою очередь представитель американской администрации заявил, что гуманитарный конвой подвергся авиаудару, а не обстрелу, подчеркнув, что силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции непричастны к нападению. Сам авиаудар в вашингтонской администрации назвали "возмутительным нападением на лица, не принимающие участия в военном конфликте", усмотрев при этом в нем повод для возможного срыва достигнутых договоренностей. Авиаудар, по мнению представителей Белого дома, не является "простым нарушением" перемирия. "Я думаю, что это принципиально ставит под сомнение жизнеспособность того, что мы пытаемся здесь достичь", - отметил представитель администрации, подчеркнув, что случившееся в Сирии "по сути несовместимо с тем, что необходимо для перехода к следующему этапу" выполнения соглашения, заключенного в Женеве Лавровым и Керри.

В то же время официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские и сирийские самолеты не наносили авиаударов по конвою ООН. По его словам, российская сторона прекратила мониторинг автоколонны после доставки груза до конечной точки. "Дальнейшие перемещения конвоя российской стороной не отслеживались. Вся информация о местонахождении автоколонны была известна только контролирующим эти районы боевикам", - заявил он.