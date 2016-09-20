СМИ: двое турецких солдат скончались в больнице из-за полученных в Сирии ранений

Новые инструменты информационной и маркетинговой поддержки малого и среднего бизнеса в РФКорпорация МСП 20 сентября, 13:59
Власти Гуанчжоу планируют организовать прямое авиасообщение с Уралом и СибирьюНовости Урала 20 сентября, 13:56
Отряд кораблей Северного флота пройдет море Лаптевых в сопровождении атомного ледоколаАрмия и ОПК 20 сентября, 13:41
ЦИК: призывы не признавать выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридических основанийПолитика 20 сентября, 13:13
"Почта России" выпустила марки, посвященные Президентской академииНовости партнеров 20 сентября, 13:12
Что известно о секте "Аум синрикё"Происшествия 20 сентября, 13:00
Пресс-служба РГГУ: ни одно заявление об увольнении преподавателей еще не подписаноОбщество 20 сентября, 12:59
СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в ТурцииМеждународная панорама 20 сентября, 12:57
Николас Кейдж представил в Москве фильм "Крейсер" и признался в любви к ДостоевскомуКультура 20 сентября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Двое военнослужащих ВС Турции, участвовавших в операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, скончались в больнице из-за полученных в боях ранений. Как сообщило во вторник агентство Doğan, солдаты пострадали в результате взрыва недалеко от города Джараблус.
В районе между городами Джараблус и эр-Раи проходила контртеррористическая операция. Турецкие военные пострадали в результате взрыва бомбы и были доставлены в больницу турецкого города Газиантеп. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.
Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" с целью вытеснения из региона террористов и создания "зоны безопасности" у своей границы и ввела в Сирию бронетанковые подразделения и части спецназа. В настоящий момент турецкие войска и формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" контролируют 90-километровую полосу между пограничными городами Аазаз и Джараблус. Потери Турции в ходе операции на данный момент составляют 10 военнослужащих.