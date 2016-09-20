СМИ: двое турецких солдат скончались в больнице из-за полученных в Сирии ранений

АНКАРА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Двое военнослужащих ВС Турции, участвовавших в операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, скончались в больнице из-за полученных в боях ранений. Как сообщило во вторник агентство Doğan, солдаты пострадали в результате взрыва недалеко от города Джараблус.

В районе между городами Джараблус и эр-Раи проходила контртеррористическая операция. Турецкие военные пострадали в результате взрыва бомбы и были доставлены в больницу турецкого города Газиантеп. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.

Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" с целью вытеснения из региона террористов и создания "зоны безопасности" у своей границы и ввела в Сирию бронетанковые подразделения и части спецназа. В настоящий момент турецкие войска и формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" контролируют 90-километровую полосу между пограничными городами Аазаз и Джараблус. Потери Турции в ходе операции на данный момент составляют 10 военнослужащих.