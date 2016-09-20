Источник: Россия и Египет обсудят вопрос возобновления полетов на следующей неделе

КАИР, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Глава Минтранса РФ Максим Соколов проведет на следующей неделе переговоры в Египте по вопросам авиабезопасности и возобновления пассажирских перевозок, сообщил ТАСС информированный источник в столице Египта.

"Министр транспорта РФ посетит Каир в период с 26 по 29 сентября во главе российской делегации для переговоров с египетской стороной", - сказал он.

Ранее Соколов говорил журналистам о готовящейся поездке в Египет в конце сентября, после которой, как отмечалось, будет приниматься решение по возобновлению прерванного почти год назад авиасообщения между двумя странами.

По словам министра, египетские коллеги работают активно, но весь комплекс мероприятий, который необходим для соблюдения всех норм и требований авиабезопасности, еще не реализован.

В то же время Соколов отмечал, что по итогам очередной инспекции можно будет делать какие-то выводы, "работа идет конструктивно, но есть еще вопросы".

Инспекция аэропортов

Две делегации российских экспертов во вторник прилетают в Египет для проверки безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш- Шейха, сообщил ТАСС информированный источник в столице Египта.

"Российские эксперты в области безопасности проверят воздушные гавани двух крупнейших курортных городов Египта", - сказал он.

По словам источника, предстоит инспекция залов аэропорта, систем досмотра пассажиров, багажа и грузов - всей цепочки, начиная от момента входа пассажиров в терминалы и до момента посадки в самолет. По итогам визитов будут подготовлены доклады для российского руководства.

С 7 по 10 сентября на территории каирского международного аэропорта работала еще одна группа российских экспертов, которая, в частности, проводила проверку безопасности второго, реконструированного, терминала. Туда еще в июле перевела свои офисы российская компания "Аэрофлот". Специалисты из РФ планируют совершить еще одну инспекционную поездку в Каир уже после того, как обновленный терминал начнет функционировать. Его открытие запланировано на первую декаду октября.

Именно на него, как ожидается, ляжет основная нагрузка по обслуживанию россиян после возобновления авиасообщения между двумя странами, полностью прерванного в ноябре 2015 года после авиакатастрофы российского самолета А321 в небе над Синаем, произошедшей 31 октября 2015 года. В результате катастрофы погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

По итогам всех этих встреч и проверок в Москве будет приниматься решение о восстановлении воздушного сообщения между Египтом и Россией. Как ранее заявлял Максим Соколов, сначала для российских рейсов будет открыт только аэропорт Каира.