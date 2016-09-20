Совет ЕС поручил ЕК представить мнение по заявке Боснии и Герцеговины о членстве

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Совет ЕС поручил Еврокомиссии (ЕК) представить официальное мнение по заявке Боснии и Герцеговины (БиГ) о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщила пресс-служба Совета.

"15 февраля 2016 года Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович представил заявку Боснии и Герцеговины на членство в Европейском Союзе. Совет решил осуществить процедуру, изложенную в статье 49 Договора о Европейском Союзе. Соответственно, Еврокомиссии предлагается представить свое мнение", - говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что Совет приветствует существенный прогресс БиГ в осуществлении реформ в стране и призывает власти продолжать усилия в этом направлении. "Совет предлагает Еврокомиссии подготовить доклад по реализации программы реформ, включая механизм координации. При подготовке своего заключения о заявке Боснии и Герцеговины на членство, Совет просит Еврокомиссию обратить особое внимание на реализацию постановления Сейдича-Финци", - подчеркивается в документе.

В феврале текущего года БиГ официально подала заявку на вступление в ЕС, лидеры которого сразу же подчеркнули, что "это только начало долгого пути". Как заявил тогда Хан, вступление Боснии и Герцеговины в ЕС не произойдет через несколько месяцев или даже несколько лет, "мы в самом начале пути".

По словам еврокомиссара, принятие Евросоюзом заявки от БиГ говорит о "европейской перспективе", которую сообщество дает этой стране. "Это конкретная европейская перспектива. Это стремление ЕС показать, что Босния и Герцеговина и ее народ должны иметь европейскую перспективу", - отметил Хан.

"Процесс Сейдича-Финци" - судебное дело, которое рассматривалось Европейским судом по правам человека. Суть его заключается в том, что двум представителям нацменьшинств в Федерации БиГ Дерве Сейдичу и Якобу Финци отказали в праве быть избранным в Президиум и парламент страны. Европейский суд в Страсбурге в 2009 году предписал БиГ изменить избирательное законодательство, ущемляющее права нацменьшинств.