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С начала года около 300 тысяч мигрантов прибыли в Европу по Средиземному морю

Международная панорама
20 сентября, 12:34 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
При этом более 3,2 тыс. человек погибли или пропали без вести в пути
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ЖЕНЕВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Около 300 тыс. мигрантов и беженцев прибыли в страны Европы по Средиземному морю с начала текущего года. При этом более 3,2 тыс. человек погибли или пропали без вести в пути, сообщила во вторник в Женеве Международная организация по миграции (МОМ).

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С начала года по 18 сентября 298 474 мигранта и беженца прибыли в Европу по морю, отмечается в информационном бюллетене МОМ. При этом большую часть из них приняла Греция (165 409 человек), число прибывших в Италию - 130 561 человек, 2 476 мигрантов и беженцев добрались до Испании, 28 - до Кипра.

По данным МОМ, число погибших и пропавших без вести в пути в нынешнем году достигло 3 213 человек. При этом больше всего смертей зарегистрировано на маршруте из Северной Африки в Италию в центральной части Средиземного моря - 2 766. При попытке добраться из Турции в Грецию погибло 386 человек, а на пути из Северной Африки в Испанию - 61 человек.

Соглашение ЕС и Турции
© AP Photo/Petros Giannakouris, File
В середине марта ЕС и Турция заключили соглашение для урегулирования миграционного кризиса в Европе. Брюссель обещал Анкаре €6 млрд, отмену визового режима к лету и открытие новой главы в переговорах по вступлению страны в сообщество в обмен на сокращение Турцией потока беженцев в Европу.

С 4 апреля, в соответствии с соглашением, все нелегальные мигранты, прибывшие на греческие острова с турецкой территории, отправляются назад в Турцию. ЕС же принимает напрямую с территории Турции беженцев, проверенных турецкой миграционной службой, получивших легальный статус и имеющих пакет соответствующих документов. Обмен нелегалов на лиц, получивших статус беженца, осуществляться по принципу "один на одного".

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Инфографика Беженцы в Европе Беженцы в Европе

Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу

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