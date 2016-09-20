С начала года около 300 тысяч мигрантов прибыли в Европу по Средиземному морю

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ЖЕНЕВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Около 300 тыс. мигрантов и беженцев прибыли в страны Европы по Средиземному морю с начала текущего года. При этом более 3,2 тыс. человек погибли или пропали без вести в пути, сообщила во вторник в Женеве Международная организация по миграции (МОМ).
С начала года по 18 сентября 298 474 мигранта и беженца прибыли в Европу по морю, отмечается в информационном бюллетене МОМ. При этом большую часть из них приняла Греция (165 409 человек), число прибывших в Италию - 130 561 человек, 2 476 мигрантов и беженцев добрались до Испании, 28 - до Кипра.
По данным МОМ, число погибших и пропавших без вести в пути в нынешнем году достигло 3 213 человек. При этом больше всего смертей зарегистрировано на маршруте из Северной Африки в Италию в центральной части Средиземного моря - 2 766. При попытке добраться из Турции в Грецию погибло 386 человек, а на пути из Северной Африки в Испанию - 61 человек.
Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу