СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в Турции

АНКАРА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится в отеле турецкого города Измир под присмотром врачей. Об этом сообщило Анатолийское агентство.

По его данным, Атамбаев, который накануне прибыл в аэропорт Стамбула для вылета в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, "почувствовал недомогание и боль в груди и был осмотрен врачами". "В ночные часы Атамбаев прибыл на самолете в аэропорт города Измир, откуда поехал в одну из гостиниц в Чешме. Президент Киргизии продолжает отдых в отеле, возле которого постоянно дежурит карета скорой помощи", - сообщает агентство.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе президента Киргизии, Атамбаев "ушел в краткосрочный отпуск с сегодняшнего дня, это вызвано необходимостью прохождения тщательного медицинского обследования". Предположительно, Атамбаев вернется в Бишкек и приступит к работе 1 октября. "Состояние здоровья главы государства не вызывает опасений", - отметили в пресс-службе.