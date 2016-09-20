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СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в Турции

Международная панорама
20 сентября, 12:57 UTC+3
Глава республики прибыл в понедельник в Стамбул, чтобы оттуда вылететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, однако почувствовал себя плохо и был направлен на обследование
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Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АНКАРА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится в отеле турецкого города Измир под присмотром врачей. Об этом сообщило Анатолийское агентство.

По его данным, Атамбаев, который накануне прибыл в аэропорт Стамбула для вылета в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, "почувствовал недомогание и боль в груди и был осмотрен врачами". "В ночные часы Атамбаев прибыл на самолете в аэропорт города Измир, откуда поехал в одну из гостиниц в Чешме. Президент Киргизии продолжает отдых в отеле, возле которого постоянно дежурит карета скорой помощи", - сообщает агентство.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе президента Киргизии, Атамбаев "ушел в краткосрочный отпуск с сегодняшнего дня, это вызвано необходимостью прохождения тщательного медицинского обследования". Предположительно, Атамбаев вернется в Бишкек и приступит к работе 1 октября. "Состояние здоровья главы государства не вызывает опасений", - отметили в пресс-службе.

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Персоны
Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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Турция Киргизия
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