ЕС получил право вводить санкции против европейских наемников ИГ и "Аль-Каиды"

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Совет ЕС по общим вопросам принял во вторник законодательную базу для введения индивидуальных санкций против иностранных наемников запрещенных в РФ террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида", включая граждан государств Евросоюза. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Совета ЕС. Речь идет о замораживании их финансовых активов и введении запрета на их перемещение по территории ЕС.

"Теперь ЕС получит возможность вводить запрет на въезд и выезд с территории Евросоюза для любых лиц, включая граждан ЕС, которые намерены поддерживать "ИГ" или "Аль-Каиду" или проходить подготовку в их рядах. ЕС также получит право самостоятельно замораживать финансовые активы лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами", - сообщил представитель пресс-службы.

Он пояснил, что в случае, если фигурант антитеррористического списка является гражданином одной из стран Евросоюза, "ему будет запрещен въезд на территорию всех остальных государств ЕС". Впрочем, на практике осуществить выполнение этой нормы будет затруднительно, поскольку между входящими в шенгенскую зону европейскими государствами не существует пограничного контроля. Таким образом "внутренний запрет" на передвижение европейских пособников террористов в нынешних условиях можно будет реализовать лишь в четырех конкретных случаях: при попытке пересечения ими внешней границы шенгенского пространства, при проверке документов при путешествии внутри ЕС на самолете, в случае выборочной проверки документов на улице, или при пересечении внутренних границ, где действует временный режим паспортного контроля, введенный, например, в целях сокращения миграционных потоков.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС