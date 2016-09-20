В Иране задержаны двое террористов с готовыми для применения взрывными устройствами

ТЕГЕРАН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Двое террористов, у которых были обнаружены готовые к применению взрывные устройства, задержаны в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает во вторник агентство Фарс со ссылкой на спецслужбы Корпуса "стражей исламской революции".

По их данным, двое экстремистов проникли на иранскую территорию со стороны Пакистана и намеревались осуществить теракты в городе Сараван, но были блокированы и задержаны в ходе контртеррористической операции. У них были обнаружены два готовые к взрыву бомбы, огнестрельное оружие и боеприпасы. В ходе допроса задержанные пакистанцы признались, что являются членами террористической организации и были направлены в Иран для совершения диверсий. Они планировали привести в действие взрывные устройства в многолюдных общественных местах.

На юго-востоке Ирана действует экстремистская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости). Она была создана в 2012 году и стала преемницей разгромленной иранскими силами безопасности суннитской группировки "Джундалла" ("Воины Аллаха"). Боевики "Джейш аль-Адль" совершили ряд резонансных преступлений, в том числе убийств и похищений иранских военнослужащих и пограничников.

13 июня спецслужбы ИРИ сообщали о проведении контртеррористической операции в районе города Хаш провинции Систан и Белуджистан, в ходе которой погиб один полицейский и были уничтожены пятеро боевиков группировки "Джейш аль-Адль". У них было обнаружено внушительное количество взрывчатки.

В начале июля четверо иранских пограничников погибли в ходе столкновения с боевиками в той же провинции. Как сообщалось, пограничный наряд попал в засаду, устроенную неизвестными вооруженными лицами в приграничном с Пакистаном районе Джакигур.