В Иране задержаны двое террористов с готовыми для применения взрывными устройствами

Новые инструменты информационной и маркетинговой поддержки малого и среднего бизнеса в РФКорпорация МСП 20 сентября, 13:59
Власти Гуанчжоу планируют организовать прямое авиасообщение с Уралом и СибирьюНовости Урала 20 сентября, 13:56
Отряд кораблей Северного флота пройдет море Лаптевых в сопровождении атомного ледоколаАрмия и ОПК 20 сентября, 13:41
ЦИК: призывы не признавать выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридических основанийПолитика 20 сентября, 13:13
"Почта России" выпустила марки, посвященные Президентской академииНовости партнеров 20 сентября, 13:12
Что известно о секте "Аум синрикё"Происшествия 20 сентября, 13:00
Пресс-служба РГГУ: ни одно заявление об увольнении преподавателей еще не подписаноОбщество 20 сентября, 12:59
СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в ТурцииМеждународная панорама 20 сентября, 12:57
Николас Кейдж представил в Москве фильм "Крейсер" и признался в любви к ДостоевскомуКультура 20 сентября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕГЕРАН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Двое террористов, у которых были обнаружены готовые к применению взрывные устройства, задержаны в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает во вторник агентство Фарс со ссылкой на спецслужбы Корпуса "стражей исламской революции".
По их данным, двое экстремистов проникли на иранскую территорию со стороны Пакистана и намеревались осуществить теракты в городе Сараван, но были блокированы и задержаны в ходе контртеррористической операции. У них были обнаружены два готовые к взрыву бомбы, огнестрельное оружие и боеприпасы. В ходе допроса задержанные пакистанцы признались, что являются членами террористической организации и были направлены в Иран для совершения диверсий. Они планировали привести в действие взрывные устройства в многолюдных общественных местах.
На юго-востоке Ирана действует экстремистская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости). Она была создана в 2012 году и стала преемницей разгромленной иранскими силами безопасности суннитской группировки "Джундалла" ("Воины Аллаха"). Боевики "Джейш аль-Адль" совершили ряд резонансных преступлений, в том числе убийств и похищений иранских военнослужащих и пограничников.
13 июня спецслужбы ИРИ сообщали о проведении контртеррористической операции в районе города Хаш провинции Систан и Белуджистан, в ходе которой погиб один полицейский и были уничтожены пятеро боевиков группировки "Джейш аль-Адль". У них было обнаружено внушительное количество взрывчатки.
В начале июля четверо иранских пограничников погибли в ходе столкновения с боевиками в той же провинции. Как сообщалось, пограничный наряд попал в засаду, устроенную неизвестными вооруженными лицами в приграничном с Пакистаном районе Джакигур.