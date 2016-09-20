Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Иране задержаны двое террористов с готовыми для применения взрывными устройствами

Международная панорама
20 сентября, 13:17 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
По данным Корпуса "стражей исламской революции", двое экстремистов проникли на иранскую территорию со стороны Пакистана и намеревались осуществить теракты в городе Сараван
Материал из 1 страницы

ТЕГЕРАН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Двое террористов, у которых были обнаружены готовые к применению взрывные устройства, задержаны в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает во вторник агентство Фарс со ссылкой на спецслужбы Корпуса "стражей исламской революции".

По их данным, двое экстремистов проникли на иранскую территорию со стороны Пакистана и намеревались осуществить теракты в городе Сараван, но были блокированы и задержаны в ходе контртеррористической операции. У них были обнаружены два готовые к взрыву бомбы, огнестрельное оружие и боеприпасы. В ходе допроса задержанные пакистанцы признались, что являются членами террористической организации и были направлены в Иран для совершения диверсий. Они планировали привести в действие взрывные устройства в многолюдных общественных местах.

На юго-востоке Ирана действует экстремистская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости). Она была создана в 2012 году и стала преемницей разгромленной иранскими силами безопасности суннитской группировки "Джундалла" ("Воины Аллаха"). Боевики "Джейш аль-Адль" совершили ряд резонансных преступлений, в том числе убийств и похищений иранских военнослужащих и пограничников.

13 июня спецслужбы ИРИ сообщали о проведении контртеррористической операции в районе города Хаш провинции Систан и Белуджистан, в ходе которой погиб один полицейский и были уничтожены пятеро боевиков группировки "Джейш аль-Адль". У них было обнаружено внушительное количество взрывчатки.

В начале июля четверо иранских пограничников погибли в ходе столкновения с боевиками в той же провинции. Как сообщалось, пограничный наряд попал в засаду, устроенную неизвестными вооруженными лицами в приграничном с Пакистаном районе Джакигур.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Иран
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сократил центральный аппарат МВД
2
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк
3
СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в Турции
4
Песков прокомментировал сообщения СМИ о предложении Минфина повысить НДС
5
Жители Львовской области требуют вернуть Виктора Януковича
6
ООН приостановила отправку гуманитарных конвоев в Сирии
7
СМИ: ЦБ предлагает обязать бюджетников использовать карты "Мир"
Темы дня
Реклама