Глава МИД ФРГ: события в Сирии требуют немедленной встречи МГПС

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БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. События последних дней в Сирии требуют немедленной встречи Международной группы поддержки (МГПС). Об этом заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая по видео-конференции из Нью-Йорка перед участниками конференции историков в Гамбурге.
"События последний дней требуют немедленной встречи МГПС, - сказал он. - Вчерашний отказ сирийских властей от продолжения перемирия, которого только удалось добиться, - печальное событие".