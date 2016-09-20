Глава МИД ФРГ: события в Сирии требуют немедленной встречи МГПС

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. События последних дней в Сирии требуют немедленной встречи Международной группы поддержки (МГПС). Об этом заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая по видео-конференции из Нью-Йорка перед участниками конференции историков в Гамбурге.

"События последний дней требуют немедленной встречи МГПС, - сказал он. - Вчерашний отказ сирийских властей от продолжения перемирия, которого только удалось добиться, - печальное событие".