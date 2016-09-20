Земан предпочел бы видеть в кресле президента США Трампа

БРАТИСЛАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан предпочел бы увидеть в кресле президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, а не лидера демократов Хиллари Клинтон. Об этом он заявил в интервью, которое транслировал во вторник сетевой видеоканал пражской газеты "Млада фронта днес".

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"Если бы я был американским гражданином, то я бы отдал голос (на президентских выборах - прим. ТАСС) Дональду Трампу", - подчеркнул он.

Хиллари Клинтон тесно связана с действующим президентом США Бараком Обамой, политика которого, по словам Земана, нанесла серьезный ущерб международным отношениям. Она продолжила бы нынешний внешнеполитический курс Вашингтона.

"При всем уважении к Бараку Обаме должен сказать, что его имя связано с целым радом неудач. Ему удалось разругать весь Центральный Восток", - сказал Земан. По его мнению, действующий американский лидер оставил в наследство своим преемникам "незаживающие раны" в международной политике.

Чешский президент сравнил Дональда Трампа с Рональдом Рейганом. "Когда Рейган выдвинул свою кандидатуру, были насмешки. Говорили, что это всего лишь глупый актер и что от него можно ожидать. А он оказался одним из величайших американских президентов", - напомнил Земан.