Президент Киргизии находится под наблюдением врачей

БИШКЕК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится под наблюдением врачей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник руководитель аппарата главы киргизского государства Фарид Ниязов.

"Состояние здоровья президента удовлетворительное. Место нахождения главы государства мы не комментируем", - сказал он.

Ранее Anadolu Ajansı сообщило, что Атамбаев находится в отеле турецкого города Измир под присмотром врачей.

Атамбаев из-за проблем со здоровьем в понедельник вынужден был отменить рабочий визит в Нью-Йорк, где он собирался принять участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства почувствовал недомогание, находясь в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, через который он летел в США. Прямо в аэропорту ему было сделано предварительное обследование, по результатам которого у президента были выявлены "симптомы проблем с сердцем". Турецкие медики рекомендовали Атамбаеву пройти углубленное медицинское обследование.

"Президент ушел в краткосрочный отпуск с сегодняшнего дня, это вызвано необходимостью прохождения тщательного медицинского обследования", - заявили сегодня корр. ТАСС в пресс-службе руководителя Киргизии. По словам ее сотрудников, предположительно, Атамбаев вернется в Бишкек и приступит к работе 1 октября.

Делегацию республики на сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавит министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев.