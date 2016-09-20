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Президент Киргизии находится под наблюдением врачей

Международная панорама
20 сентября, 14:07 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Состояние здоровья Атамбаева удовлетворительное
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БИШКЕК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится под наблюдением врачей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник руководитель аппарата главы киргизского государства Фарид Ниязов.

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"Состояние здоровья президента удовлетворительное. Место нахождения главы государства мы не комментируем", - сказал он.

Ранее Anadolu Ajansı сообщило, что Атамбаев находится в отеле турецкого города Измир под присмотром врачей.

Атамбаев из-за проблем со здоровьем в понедельник вынужден был отменить рабочий визит в Нью-Йорк, где он собирался принять участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства почувствовал недомогание, находясь в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, через который он летел в США. Прямо в аэропорту ему было сделано предварительное обследование, по результатам которого у президента были выявлены "симптомы проблем с сердцем". Турецкие медики рекомендовали Атамбаеву пройти углубленное медицинское обследование.

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"Президент ушел в краткосрочный отпуск с сегодняшнего дня, это вызвано необходимостью прохождения тщательного медицинского обследования", - заявили сегодня корр. ТАСС в пресс-службе руководителя Киргизии. По словам ее сотрудников, предположительно, Атамбаев вернется в Бишкек и приступит к работе 1 октября.

Делегацию республики на сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавит министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев.

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Персоны
Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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