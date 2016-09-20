Сирийский Красный Полумесяц на три дня приостановил деятельность в Алеппо

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 20 сентября. /ТАСС/. Сирийское общество Красного Полумесяца на три дня приостановило деятельность в Алеппо в знак протеста против обстрела гуманитарного конвоя. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Ранее агентство AFP со ссылкой на Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК и КП) сообщило, что в результате обстрела погибли около 20 гражданских лиц и один сотрудник Сирийского общества Красного Полумесяца.

Как ранее сообщили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, многие люди погибли и получили ранения в результате обстрела совместного гуманитарного конвоя ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в районе Алеппо. По словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, в ООН не могут установить обстоятельства обстрела, однако "различные источники" подтверждают, что по городу в понедельник велся огонь из артиллерийских орудий.

В свою очередь представитель американской администрации заявил, что гуманитарный конвой подвергся авиаудару, а не обстрелу, подчеркнув, что силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции непричастны к нападению.