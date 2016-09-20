Глава МИД Эстонии: Россия не планирует нападать на республику

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ТАЛЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Россия не планирует нападать на Эстонию. Такое мнение высказал министр иностранных дел республики Юрген Лиги.
"Я считаю, что у Путина нет такого плана. Даже если бы он и хотел напасть на нас, он знает, что это бессмысленно. Но я предполагаю, что он этого все-таки не хочет. В современном мире агрессия себя не оправдывает", - сказал он в интервью эстонскому телеканалу ETV.
Лиги также выступил за налаживание диалога с Россией.
"На высшем уровне наши отношения из-за санкций во многом заморожены, поэтому у нас есть довольно небольшое поле для диалога", - заявил он.
По его мнению, стремления к такому диалогу нет скорее у России.
"Возможно, мы слишком малы и незначительны, а у России достаточно тех, с кем можно общаться, не замечая нас, но мы в любом случае должны относиться к России как к соседу серьезно", - сказал он.
Бывший министр образования и науки Эстонии Юрген Лиги возглавил МИД Эстонии 12 сентября после того, как прошлая глава внешнеполитического ведомства Марина Кальюранд подала в отставку, чтобы принять участие в президентских выборах, которые состоятся 24 сентября.