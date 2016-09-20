Лавров и Керри проводят встречу в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в Нью-Йорке принимает участие в министерской встрече Международной группы поддержки Сирии (МГПС).

По словам представителя американской делегации, речь на данный момент идет об участии 25 стран.

Министры собрались в отеле Lotte New York Palace, который охраняют более сотни полицейских.

Главной темой дискуссии заявлено соблюдение перемирия в Сирии. Ранее сообщалось, что глава МИД РФ проводит встречу с госсекретарем США Джоном Керри.

Перемирие в Сирии вступило в силу с 12 сентября, однако в Минобороны РФ неоднократно обращали внимание на то, что оно постоянно нарушается оппозицией.