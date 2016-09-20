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Лавров и Керри проводят встречу в Нью-Йорке

Международная панорама
20 сентября, 15:32 дата обновления: 20 сентября, 15:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, сентября. /ТАСС
Глава МИД РФ и госсекретарь США сосредоточатся на вопросе о соблюдении перемирия в Сирии
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в Нью-Йорке принимает участие в министерской встрече Международной группы поддержки Сирии (МГПС).

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По словам представителя американской делегации, речь на данный момент идет об участии 25 стран.

Министры собрались в отеле Lotte New York Palace, который охраняют более сотни полицейских.

Главной темой дискуссии заявлено соблюдение перемирия в Сирии. Ранее сообщалось, что глава МИД РФ проводит встречу с госсекретарем США Джоном Керри.

Перемирие в Сирии вступило в силу с 12 сентября, однако в Минобороны РФ неоднократно обращали внимание на то, что оно постоянно нарушается оппозицией.

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Персоны
Керри, Джон Лавров, Сергей Викторович
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