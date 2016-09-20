Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: главарь ИГ впервые за многие месяцы появился на публике

Международная панорама
20 сентября, 15:35 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 20, сентября. /ТАСС
Из-за напряженной обстановки в городе Мосул Абу Бакр аль-Багдади был вынужден покинуть свое укрытие, сообщает телеканал "Ас-Сумария"
Материал из 1 страницы
Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади

Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади

© AP Photo/Militant video, архив

АБУ-ДАБИ, 20 сентября. /ТАСС/. Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые за долгие месяцы появился на публике в одном из районов иракского города Мосул.

Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

Смотрите также
СМИ: боевики ИГ перекрыли все дороги на въездах в Мосул

По его информации, "из-за напряженной обстановки в городе аль-Багдади был вынужден покинуть свое укрытие и появиться на улицах Мосула в окружении охранников". Отмечается, что главарь ИГ перемещался по городу на бронированной машине в сопровождении трех внедорожников, в которых разместились вооруженные боевики из личной охраны аль-Багдади. Первое лицо ИГ был замечен на публике в квартале Эр-Рисаля.

С утра вторника в Мосуле были отмечены массовые перемещения формирований радикалов, основная масса которых концентрировалась на окраинах города. Также сообщалось, что с утра ИГ объявило о запрете на въезд в город всех видов транспорта. Беспорядочные передвижения боевиков, как и внезапное появление главаря ИГ, были объяснены в специальном обращении группировки как "тактические учения по отработке действий в чрезвычайных обстоятельствах".

Ситуация в Мосуле

Мосул, население которого превышает 500 тысяч человек, боевики ИГ считают своей столицей в Ираке.

Смотрите также
Лидер иракской террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади

Он был оставлен правительственными войсками практически без боя при нападении на него формирований ИГ 10 июня 2014 года.

По оценкам военных специалистов, в настоящее время в городе может быть сосредоточено до 10 тысяч боевиков радикальной группировки.

По имеющейся информации, широкомасштабная военная кампания иракских правительственных сил при поддержке ВВС международной коалиции по восстановлению контроля над Мосулом должна начаться в октябре нынешнего года.

Смотрите также

Пентагон не подтвердил ликвидацию главаря ИГ
Джихад и большая политика: кому выгодно "Исламское государство"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Ирак: кризис государственности Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сократил центральный аппарат МВД
2
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо
3
Центробанк назвал нового лидера голосования за символ на банкнотах
4
Начинается подача тепла на городские объекты в Москве
5
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк
6
"На грани коллапса": Москва и Вашингтон не могут прийти к компромиссу по Сирии
7
Важные гособъекты в Крыму могут попасть под охрану Росгвардии
Темы дня
Реклама