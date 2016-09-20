СМИ: главарь ИГ впервые за многие месяцы появился на публике

АБУ-ДАБИ, 20 сентября. /ТАСС/. Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые за долгие месяцы появился на публике в одном из районов иракского города Мосул.

Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

По его информации, "из-за напряженной обстановки в городе аль-Багдади был вынужден покинуть свое укрытие и появиться на улицах Мосула в окружении охранников". Отмечается, что главарь ИГ перемещался по городу на бронированной машине в сопровождении трех внедорожников, в которых разместились вооруженные боевики из личной охраны аль-Багдади. Первое лицо ИГ был замечен на публике в квартале Эр-Рисаля.

С утра вторника в Мосуле были отмечены массовые перемещения формирований радикалов, основная масса которых концентрировалась на окраинах города. Также сообщалось, что с утра ИГ объявило о запрете на въезд в город всех видов транспорта. Беспорядочные передвижения боевиков, как и внезапное появление главаря ИГ, были объяснены в специальном обращении группировки как "тактические учения по отработке действий в чрезвычайных обстоятельствах".

Ситуация в Мосуле

Мосул, население которого превышает 500 тысяч человек, боевики ИГ считают своей столицей в Ираке.

Он был оставлен правительственными войсками практически без боя при нападении на него формирований ИГ 10 июня 2014 года.

По оценкам военных специалистов, в настоящее время в городе может быть сосредоточено до 10 тысяч боевиков радикальной группировки.

По имеющейся информации, широкомасштабная военная кампания иракских правительственных сил при поддержке ВВС международной коалиции по восстановлению контроля над Мосулом должна начаться в октябре нынешнего года.