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СМИ: жена подозреваемого по делу о взрыве в Нью-Йорке покинула США накануне инцидента

Международная панорама
20 сентября, 15:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, сентября. /ТАСС
В ее поисках участвуют также представители властей Пакистана и ОАЭ
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Жена подозреваемого по делу о взрыве в Челси Ахмада Хана Рахами покинула США за несколько дней до инцидента. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, власти работают совместно с представителями Пакистана и Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы найти ее.

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Выходец из Афганистана 28-летний Ахмад Хан Рахами, подозреваемый в причастности к организации взрыва в минувшую субботу в нью-йорском районе Манхэттен, был схвачен по наводке владельца ресторана Merdie's Tavern в штате Нью-Джерси 19 сентября.

По данным агентства Reuters, ему будут предъявлены обвинения по семи пунктам. Пять из них касаются попытки покушения на жизнь людей, остальные два - незаконного владения оружием.

Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу вечером в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 29 человек, все они уже выписаны из больниц. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва подозрительное устройство, которое было вывезено с места происшествия и в настоящий момент изучается специалистами.

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