Генсек ООН: кризис на Украине возродил геополитическое соперничество

ООН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Кризис на Украине вызвал напряженность в Европе и возродил геополитическое соперничество.

Такое мнение высказал во вторник генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на открытии общеполитической дискуссии 71-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"На Украине насилие вызвало внутренние перемещения людей, возобновило напряженность по всей Европе и возродило геополитическое соперничество", - сказал он.

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