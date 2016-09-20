Скандальный берлинский политик изнасиловал и убил мужчину, а затем покончил с собой

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Известный берлинский политик, депутат земельного парламента германской столицы от партии "Пиратов" Гервальд Клаус-Бруннер покончил с собой в своей квартире, перед этим изнасиловав и убив мужчину. Об этом сообщает на своем сайте газета Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, трупы двух мужчин были обнаружены в понедельник, на следующий день после воскресных выборов в парламент Берлина, которые для "Пиратов" закончились провалом, она набрали 1,7% голосов.

Детали произошедшего полицией до сих пор не раскрываются. Как ожидается, официальное заявление будет обнародовано позже сегодня.

Клаус-Бруннер выделялся среди своих однопартийцев огромным ростом и привычкой носить на голове платок. В партии после его смерти, которое правоохранительными органами предварительно классифицируется как самоубийство, сообщали также о неизлечимом заболевании своего единомышленника.