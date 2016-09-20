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В Ливии освобождены захваченные боевиками ИГ иностранцы, в том числе граждане КНДР

Международная панорама
20 сентября, 17:31 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Среди вызволенных из рук экстремистов узников - трое граждан КНДР, которых боевики держали в своих тюрьмах почти полтора года. Кроме того, освобождены двое похищенных в прошлом году граждан Индии
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КАИР, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Подконтрольные ливийскому правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа войска освободили в Сирте шестерых иностранных граждан, находившихся долгое время в заложниках у террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил во вторник порталу "Аль-Васат" официальный представитель командования операцией "Аль-Буньян аль-Марсус" полковник Мухаммед аль-Гасри.

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Среди вызволенных из рук экстремистов узников - трое граждан КНДР, которых боевики держали в своих тюрьмах почти полтора года. По словам аль-Гасри, двое мужчин и женщина были переданы в понедельник представителям северокорейского диппредставительства в городе Мисурата (200 км восточнее Триполи). Кроме того, освобождены двое похищенных в прошлом году граждан Индии, входивших в преподавательский совет университета Сирта, и обучавшийся там и взятый в заложники радикалами палестинский студент, а также несколько ливийцев.

Формирования ПНС, костяк которых составляет "Мисуратская бригада" (бывшие ополченцы из Мисураты), проводят с 12 мая операцию "Аль-Буньян аль-Марсус" по выдворению боевиков ИГ из Сирта, который террористы контролируют с июня 2015 года. В настоящее время она проходит при поддержке боевой авиации США, которая с 1 августа по просьбе президентского совета Ливии, также возглавляемого Сараджем, наносит удары по позициям ИГ в самом городе и его окрестностях.

В конце августа силы ПНС начали решающее наступление на места сосредоточения террористов, которые удерживали всего несколько городских кварталов. К настоящему моменту войскам удалось выбить противника практически из всех районов Сирта, однако боевики продолжают оказывать ожесточенное сопротивление.

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