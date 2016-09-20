Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обама: Россия пытается восстановить "утраченную славу" при помощи силы

Международная панорама
20 сентября, 18:57 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС
Кроме того, по мнению президента США, вмешательство России в дела соседей вредит ей самой
Материал из 1 страницы
Президент США Барак Обама во время выступления в Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президент США Барак Обама во время выступления в Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

© AP Photo/Seth Wenig

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Россия сегодня пытается восстановить "утраченную славу" при помощи силы. Такое мнение высказал президент США Барак Обама, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В мире, в котором эпоха империй осталась позади, мы видим, как Россия пытается восстановить утраченную славу при помощи силы", - сказал он.

Смотрите также
Путин считает, что опыт прошлого будет способствовать возвращению диалога РФ и США

Обама в свей речи также напомнил о спорах, которые сейчас ведут азиатские государства.

"В Европе и в Соединенных Штатах можно наблюдать, как люди противостоят опасениям насчет иммиграции, изменения демографии, а также предположениям о том, что те, которые выглядят иначе, могут каким-то образом изменить характер этих стран", - указал президент США.

По мнению Обамы, вмешательство России в дела соседей вредит ей самой.

"Если Россия продолжит вмешиваться в дела своих соседей, это может быть популярно у нее дома, может какое- то время разжигать националистический подъем, но со временем это ослабит ее позиции и сделает ее границы менее безопасными", - утверждал президент США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Генассамблея ООН
Страны
США Россия
Персоны
Обама, Барак
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом
2
Лавров отправился в штаб-квартиру ООН пешком
3
Скандальный берлинский политик изнасиловал и убил мужчину, а затем покончил с собой
4
В Москве начали включать отопление
5
Голливудская актриса Меган Фокс после пяти лет замужества подала на развод
6
В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате пенсионерам
7
Путин установил предельную штатную численность центрального аппарата Росгвардии
Темы дня
Реклама