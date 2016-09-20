Обама: Россия пытается восстановить "утраченную славу" при помощи силы

Президент США Барак Обама во время выступления в Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке © AP Photo/Seth Wenig

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Россия сегодня пытается восстановить "утраченную славу" при помощи силы. Такое мнение высказал президент США Барак Обама, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В мире, в котором эпоха империй осталась позади, мы видим, как Россия пытается восстановить утраченную славу при помощи силы", - сказал он.

Обама в свей речи также напомнил о спорах, которые сейчас ведут азиатские государства.

"В Европе и в Соединенных Штатах можно наблюдать, как люди противостоят опасениям насчет иммиграции, изменения демографии, а также предположениям о том, что те, которые выглядят иначе, могут каким-то образом изменить характер этих стран", - указал президент США.

По мнению Обамы, вмешательство России в дела соседей вредит ей самой.

"Если Россия продолжит вмешиваться в дела своих соседей, это может быть популярно у нее дома, может какое- то время разжигать националистический подъем, но со временем это ослабит ее позиции и сделает ее границы менее безопасными", - утверждал президент США.