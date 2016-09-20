Обама: США не должны навязывать другим странам свою систему управления

Президент США Барак Обама во время выступления в Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке © AP Photo/Carolyn Kaster

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Америка "не может и не должна навязывать другим странам свою систему управления". Об этом заявил президент США Барак Обама, выступая сегодня на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я признаю, что не все страны, собравшиеся в этом зале, будут следовать одной модели", - сказал он.

"Однако сейчас, насколько можно судить, нарастает конкуренция между авторитаризмом и либерализмом, - продолжал президент США. - И я хочу, чтобы все понимали: я в этом соревновании не нейтрален. Я верю в либеральный политический порядок. Порядок, построенный не просто на выборах и представительном правлении, но и на соблюдении прав человека, на гражданском обществе, независимой судебной власти и правопорядке".

"Я знаю, что некоторые страны, которые теперь признают силу свободных рынков, продолжают отрицать модель свободных обществ, - добавил Обама. - Наверное, те из нас, кто продвигают демократию, чувствуют себя несколько обескураженными со времени окончания холодной войны. Потому что мы поняли, что либеральная демократия не захлестнет одной волной весь мир. Создание подотчетной демократии - трудная работа, работа не на одно поколение".

"Иногда мы делаем шаг вперед и два шага назад", - констатировал американский лидер.

Экономика для всех

По словам Обамы, несправедливость и резкий контраст в благосостоянии разных групп населения подрывают веру людей в свои правительства.

"Мир, в котором под контролем 1% населения находятся столько же средств, сколько у остальных 99%, никогда не будет стабильным", - утверждал он. По словам президента, сегодня при помощи только лишь смартфона люди могут видеть "контраст между уровнем жизни одних и других". "Ожидания растут быстрее, чем правительства успевают реагировать, чувство несправедливости подрывает веру людей в систему", - добавил Обама.

В своем выступлении он призвал "заставить экономику работать для всех людей, а не только для элиты", открывая рынки, развивая капитализм и повышая стандарты жизни. Обама указал на то, что сегодня, в частности, технологический рост негативно отразился на благосостоянии рабочего класса, многие потеряли заработок.