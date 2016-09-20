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СМИ: делегации Эквадора и Венесуэлы покинули зал Генассамблеи ООН до выступления Темера

Международная панорама
20 сентября, 19:07 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Это было сделано в знак протеста против импичмента Дилме Руссефф
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© EPA/JUSTIN LANE

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Делегации Эквадора и Венесуэлы покинули зал Генеральной ассамблеи ООН перед выступлением президента Бразилии Мишела Темера. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

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Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента

По его данным, это было сделано в знак протеста против импичмента Дилме Руссефф, отправленной в отставку с поста главы государства. Ранее власти нескольких латиноамериканских республик выразили солидарность с бывшим президентом Бразилии и подвергли жесткой критике процесс смены власти в крупнейшей южноамериканской стране. В частности, Венесуэла заявила о намерении полностью заморозить отношения с Бразилией, а Эквадор отозвал временного поверенного в делах республики.

31 августа бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилме Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента, но сохранили за ней право работать в государственных учреждениях. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита экс-президента обжаловала решение о ее отставке.

Во время выступления в рамках общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН Темер заявил, что импичмент Руссефф был объявлен в полном соответствии с национальной конституцией. "Бразилия только что прошла через сложный и долгий процесс импичмента, которым руководил Национальный конгресс (парламент) страны и Федеральный верховный суд. Я должен подчеркнуть, что все происходило в полном соответствии с конституцией", - сказал он.

"Наш пример подтверждает: демократии не существует без правовых принципов, которые применяются ко всем без исключения, даже к самым могущественным. Вот что Бразилия показывает миру и делает это посредством очищения своей политической системы", - добавил глава государства.

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Политический кризис в Бразилии
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