Президент Кипра: РФ не обращалась с вопросом об использования авиабазы

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Россия не обращалась к Кипру по вопросу использования авиабазы. Об этом заявил российским журналистам президент Кипра Никос Анастасиадис.

"Нет, никаких таких дискуссий с российским правительством не было, они уважают нашу независимость", - сказал он.

Сообщения о том, что правительство островного государства может предоставить России возможность использовать свою авиабазу, появились в кипрских СМИ накануне визита Анастасиадиса в РФ в феврале 2015 года. Развития эти предположения тогда не получили. Позднее министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис не исключил рассмотрения вопроса о возможности использования кипрских аэродромов российской авиацией, возвращающейся с заданий в Сирии, однако за этими заявлениями также не последовало конкретных договоренностей.