Президент Кипра выступил против санкций как способа решения проблем ЕС и РФ

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Минские договоренности должны выполняться, но санкции не дают возможности решения проблем между Евросоюзом и Россией. Об этом заявил президент Кипра Никос Анастасиадис журналистам после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, состоявшейся на полях Генассамблеи ООН.
"У нас сильные связи с Россией, - сказал Анастасиадис. - Мы уверены, что выполнение минских договоренностей - это единственный путь решения проблем".
"Санкции не дают возможности вести диалог и решать проблемы, - подчеркнул он. - Напротив, они автоматически означают, что страна, против которой вводятся санкции, также вводит их в ответ".
В свою очередь глава МИД РФ перед началом встречи отметил, что "рад возможности провести обмен мнениями по разным вопросам и обсудить выполнение двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Кипра в Россию".