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Президент Кипра выступил против санкций как способа решения проблем ЕС и РФ

Международная панорама
20 сентября, 19:36 UTC+3 ООН 20, сентября. /ТАСС
Никос Анастасиадис уверен, что санкции не дают возможности вести диалог и решать проблемы
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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Минские договоренности должны выполняться, но санкции не дают возможности решения проблем между Евросоюзом и Россией. Об этом заявил президент Кипра Никос Анастасиадис журналистам после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, состоявшейся на полях Генассамблеи ООН.

"У нас сильные связи с Россией, - сказал Анастасиадис. - Мы уверены, что выполнение минских договоренностей - это единственный путь решения проблем".

"Санкции не дают возможности вести диалог и решать проблемы, - подчеркнул он. - Напротив, они автоматически означают, что страна, против которой вводятся санкции, также вводит их в ответ".

В свою очередь глава МИД РФ перед началом встречи отметил, что "рад возможности провести обмен мнениями по разным вопросам и обсудить выполнение двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Кипра в Россию".

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Темы
Санкции в отношении России
Персоны
Анастасиадис, Никос Лавров, Сергей Викторович
Страны
Кипр Россия
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