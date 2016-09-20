Подгруппа по безопасности согласовала текст соглашения о разведении сил в Донбассе

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ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Участники подгруппы по безопасности контактной группы согласовали текст рамочного соглашения о разведении сторон в Донбассе. Об этом сегодня Луганскинформцентру сообщил полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего.
"Текст рамочного соглашения полностью согласован. В том числе и первые три района отвода", - сказал он.
По словам Дейнего, после длительного этапа переговоров "украинская сторона согласилась на предложенную ОБСЕ компромиссную редакцию текста рамочного соглашения, которую ЛНР и ДНР (провозглашенная Донецкая народная республика) поддержали по сути еще в августе".
"Согласовано и предложение ОБСЕ по трем участкам разведения сил и средств, которое было внесено (представителем ОБСЕ) послом (Эртугрулом) Апаканом на встрече 7 сентября и тогда же согласовано представителями народных республик", - подчеркнул полпред ЛНР.
Он выразил надежду на то, что и представители Украины в других рабочих подгруппах контактной группы покажут на предстоящей встрече стремление к конструктиву.
Очередное заседание контактной группы состоится в среду, 21 сентября. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Киев на прошлой неделе высказал надежду, что на этот раз сторонам удастся договориться о дальнейшем отведении войск в некоторых пилотных районах.
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