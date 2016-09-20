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Олланд: новый саммит "нормандской четверки" может пройти в ближайшие недели

Международная панорама
20 сентября, 20:19 UTC+3
Минский процесс мирного урегулирования остается единственной альтернативой новой эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины, указал президент Франции
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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Встреча глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), посвященная урегулированию конфликта в Донбассе, может пройти "в ближайшие недели". Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

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"Я взял на себя инициативу вместе с канцлером Германии собрать вместе президентов России и Украины в ближайшие недели, чтобы продвинуться вперед, чтобы реализовать минские соглашения", - сказал он.

Минский процесс мирного урегулирования, указал Олланд, остается единственной альтернативой новой эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. "Нормандский формат" в Минске позволил прийти к соглашению. Сегодня мы должны сделать все, чтобы реализовать это соглашение, иначе вновь будет насилие, иначе может возобновиться даже война, которая, напомню, уже унесла жизни 7 тыс. человек", - указал французский президент.

Как подчеркнул Олланд, Франция по-прежнему настаивает на безальтернативности минского процесса на пути урегулирования украинского конфликта. "Мы не откажемся от этой цели, не отвергнем ни одну инициативу, если она могла бы быть полезна", - заключил он. 

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