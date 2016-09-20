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Франция предлагает план полной электрификации Африки к 2020 году

Международная панорама
20 сентября, 21:57 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС
По словам Франсуа Олланда, это поспособствует стабилизации миграционной ситуации в масштабе планеты
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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Франция выдвигает план всеобъемлющей поддержки экономического и общественного развития Африки, согласно которому к 2020 году все жилища на континенте должны быть обеспечены электроэнергией. Об этом заявил французский президент, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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"От имени Франции я предлагаю план действий до 2020 года, который должен позволить всем африканцам получить доступ к электричеству. Две трети африканцев сегодня лишены его. Это - несправедливость, а главное, это - препятствие на пути устойчивого экономического роста Африки", - сказал он.

Как подчеркнул Олланд, речь идет о "непростой задаче - удовлетворить потребности 15% мирового населения" в электроэнергии, и это, убежден французский президент, поспособствует стабилизации миграционной ситуации в масштабе планеты. "Задача в том, чтобы позволить африканским странам воспользоваться огромным потенциалом развития. Задача также в том, чтобы сократить объем перемещений населения, то есть, иммиграции, которая одновременно дестабилизирует страны происхождения мигрантов, и страны, которые их принимают", - отметил он.

Франция, напомнил Олланд, выступила в прошлом году на Парижской конференции ООН по климату с инициативой по развитию возобновляемых источников энергии в Африке. "Десять кредиторов, которым я благодарен, обязались выделить $10 млрд до 2020 года. Франция возьмет на себя 20% этой суммы - €2 млрд", - сообщил президент.

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Кроме того, добавил он, Евросоюз принял решение сформировать собственный фонд помощи Африке объемом до €40 млрд, средства из которого также могут быть использованы "в перспективе обеспечения африканцев доступом к электричеству". "Средства этого фонда могут быть удвоены, если страны - члены союза также примут в нем участие", - добавил он.

Помощь в развитии Африки, особо отметил Олланд, обещает принести свои выгоды и развитым странам, в связи с чем он призвал ведущие державы планеты подключаться к этому процессу. "Я обращаюсь ко всем представленным здесь странам с призывом присоединиться к этой динамике. Я прошу не солидарности - это взаимовыгодная инвестиция, которая будет полезной всему миру, и я призываю, чтобы это было сделано как можно скорее", - подчеркнул французский лидер.

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