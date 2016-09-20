Барак Обама выступил с последней речью на сессии Генассамблеи ООН

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Барак Обама призвал мировых лидеров быть "соработниками Бога". На этой ноте он завершил во вторник свое восьмое и последнее выступление на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в качестве главы Белого дома.

Последняя истина Обамы

"В своей собственной жизни в нашей стране в качестве президента я научился тому, что наше самоутверждение необязательно должно основываться на том, чтобы принижать других, - сказал глава американской администрации. - Его можно укреплять, помогая другим расти. Оно может определяться не оппозицией по отношению к другим, а верой в свободу, равенство, справедливость".

"Моя вера в универсальность этих принципов не ослабляет моей особой любви и гордости по отношению к Америке, - продолжил Обама. - Она заставляет меня раздвигать рамки моего морального воображения и признавать, что я могу лучше всего служить собственному народу, заботиться о собственных дочерях, когда я стремлюсь к благу и справедливости для всех людей и всех детей, для ваших сыновей и дочерей".

Лидер Соединенных Штатов подчеркнул: "Вот во что я верю: все мы можем быть соработниками Бога. И наше лидерство, наше управление, вся эта ООН должны отражать сию истину, не сводимую ни к чему иному".

На этом, поблагодарив собравшихся за внимание, действующий президент США в последний раз сошел с трибуны ООН.

Уничижение паче гордости

Комментарий к прошлогоднему выступлению Обамы в ООН американский еженедельник US News & World Report снабдил подзаголовком "Подтекст такой: он просто лучше всех все знает".

И в сегодняшней речи вновь проявлялось то же внешнее смирение при огромной внутренней гордыне.

Например, Обама сказал, что, по его убеждению, Америка "не может и не должна навязывать другим странам свою систему управления". "Я признаю, что не все страны, собравшиеся в этом зале, будут следовать одной модели", - заявил он.

"Я знаю, что некоторые страны, которые теперь признают силу свободных рынков, продолжают отрицать модель свободных обществ, - продолжал президент США. - И наверное, те из нас, кто продвигают демократию, чувствуют себя несколько обескураженными со времени окончания холодной войны, потому что мы поняли, что либеральная демократия не захлестнет одной волной весь мир. Создание подотчетной (перед людьми) демократии - трудная работа, работа не на одно поколение... Иногда мы делаем шаг вперед и два шага назад".

Непрошеные советы России

При этом действующий президент США все же постоянно позволял себе давать другим странам непрошеные оценки и рекомендации.

Например, он заявил, будто Россия "пытается силой вернуть себе былую славу в мире, оставившем позади имперскую эпоху".

В другом случае Обама утверждал, что "если Россия продолжит вмешиваться в дела своих соседей", то это "со временем ослабит ее позиции и сделает ее границы менее безопасными".

Американский лидер также думает, что "в Европе прогресс в странах бывшего советского блока, принявших демократию, представляет собой ясный контраст по сравнению (с прогрессом - прим. ТАСС) в тех (странах), которые этого не сделали". "Народ Украины вышел на улицы не из-за какого-то заговора, навязанного из-за рубежа, - полагает Обама. - Они вышли на улицы, так как у них были продажные руководители, а другого способа действий не было. Они потребовали перемен, поскольку увидели, что жизнь людей в (странах) Балтии и в Польше улучшилась".

... и Китаю

Еще одним примером того же подхода могут служить завуалированные советы Пекину, прозвучавшие в высказываниях американского лидера. "В Южно-Китайском море мирное урегулирование споров, предлагаемое правом, будет означать более значимую стабильность, нежели милитаризация нескольких скал и рифов", - сказал президент США. С конца 2013 года Пекин проводит в Южно-Китайском море масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. Китай не раз подчеркивал, что в советах со стороны по поводу этой работы он не нуждается.

В другой части речи Обама утверждал, что "меркантилистская политика, проводимая правительствами с экспортно ориентированными моделями роста, грозит подорвать консенсус, лежащий в основе глобальной торговли". Это также камешек в огород КНР, которую в Вашингтоне давно и настойчиво, в том числе через МВФ, призывают сменить модель развития.

Кстати, в этом же разделе своего выступления президент США признал, что "мир, в котором 1% человечества контролирует столько же богатств, что и остальные 99%, никогда не будет стабильным". Он также отметил, что "глобальный капитал слишком часто никому не подотчетен", и в подтверждение сослался на то, что в так называемых налоговых гаванях сейчас укрыто "почти $8 трлн".

Предвыборный контекст

Все публичные выступления американских политиков высшего ранга неизменно вписываются сейчас в контекст президентской предвыборной кампании в США. Не стала исключением и речь Обамы в ООН.

Начал он ее с краткого отчета об успехах своей администрации за все восемь лет пребывания у власти. А по ходу рассуждал о неких темных силах, противостоящих поборникам глобализации, и подчеркнул: "В сегодняшнем мире страна, окружив себя стенами, лишь заперла бы себя в тюрьму".

Идея строительства защитной стены на южной границе США принадлежит кандидату в президенты страны от оппозиционной Республиканской партии Дональду Трампу.

Прямо о нем Обама в своей речи не упоминал, но он признал, что от "альтернативных взглядов на мир нельзя отмахиваться". "Они влиятельны и отражают недовольство слишком многих наших граждан", - признал глава Белого дома. Он также констатировал, что "сегодняшний путь к глобальной интеграции требует коррекции курса", поскольку к плодам такой интеграции и в отдельных странах, и в международном масштабе должны иметь доступ не только богатые, но и бедные.

Идеализм по-американски

Завершал свои рассуждения Обама в том же духе, что и начинал. С одной стороны, он признавал, что "на протяжении большей части человеческой истории власть не была однополярной".

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Спорил с теми в самой Америке и за ее пределами, "кто полагает, будто все проблемы либо порождаются Вашингтоном, либо могут быть решены Вашингтоном". "Мы не сможем избежать перспективы ядерной войны, если все разом не обязуемся остановить распространение ядерных вооружений и не станем стремиться к такому миру, где их не будет", - также подчеркивал глава Белого дома.

С другой стороны, он тут же утверждал, будто "Америка - это редкая сверхдержава в человеческой истории, готовая мыслить не только в рамках своих узких эгоистичных интересов". "И факты, и история на нашей стороне", - считает президент.

Обама в очередной раз подтвердил, что черпает силы в идеализме, особенно со стороны молодежи. Отвергая в конце своей речи циничный взгляд на историю, он заявил: "Да, нам надо помнить, что выбор конкретных личностей не раз приводил к мировым войнам. Но мы должны также помнить, что выбор конкретных личностей привел к созданию Организации Объединенных Наций, чтобы войны такого рода больше никогда не было".