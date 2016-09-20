Белый дом: США и Франция продолжают считать ИГ "глобальной угрозой"

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. США признательны Франции за ее вклад в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая остается "глобальной угрозой". Эта тема поднималась во вторник на встрече помощника президента США по борьбе с терроризмом Лизы Монако и начальника личного штаба французского президента адмирала Бернара Рожеля, которая прошла "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Монако выразила признательность за вклад Франции в борьбу коалиции с ИГ в Сирии и Ираке, в частности, за повторную отправку авианосца Charles de Gaulle для поддержки кампании", - сообщил журналистам официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Нед Прайс.
По его словам, Монако и Рожель "согласились с тем, что, хотя ИГ и несет существенные потери, она остается глобальной угрозой". Кроме того, они обсудили совместную борьбу с терроризмом в Африке, в частности, необходимость концентрирования внимания на (экстремистской) группировке "Боко харам".
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.