Тереза Мэй призвала ООН способствовать созданию новой системы многосторонних отношений

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала ООН принять шаги по созданию новой системы многосторонних отношений, которая будет эффективнее в борьбе с террористической угрозой. Об этом она заявила, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Цель ООН заключается в создании решительно новой системы многосторонних отношений", - сказал она, подчеркнув важность укрепления роли всемирной организации. "Ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности от террористов", - сказала она, подчеркнув, что "террористическая угроза не идет из одной страны", а одновременно из разных мест. Именно поэтому, по мнению Мэй, необходим и комплексный международный ответ на эту проблему.

"Когда экстремисты из любой точки мира могут распространять свою вредную идеологию напрямую в спальни восприимчивых к радикализации людей, мы должны не только работать сообща, чтобы предотвратить конфликты и нестабильность в странах-членах (ООН), но и действовать глобально, чтобы разрушить сеть, которую террористические группы используют для финансирования своих действий и для вербовки новых людей в свои ряды", - заявила Мэй, для которой это выступление с трибуны ГА ООН стало первым в жизни. Она возглавила британское правительство в июле этого года.

Усилить меры авиабезопасности

Мэй также призвала международное сообщество усилить меры авиационной безопасности перед лицом возросшей террористической угрозы.

"Необходимо гарантировать, что в каждой стране применяются существующие меры безопасности, и что в мире нет "слабого звена", - сказала глава кабинета министров Соединенного Королевства.

Она напомнила, что по инициативе Лондона, СБ ООН, как ожидается, примет резолюцию в поддержку усилий Международной ассоциации гражданской авиации (ICAO) по повышению безопасности аэропортов. Голосование по этому вопросу должно пройти 22 сентября.

В частности, инициатива Великобритании заключается в том, чтобы путем скоординированных международных усилий, с оказанием экспертной поддержки, добиться повсеместного применения существующих протоколов безопасности. В Лондоне признают, что существующие стандарты ICAO находятся в целом на необходимом уровне, но проблема заключается в том, что они не применяются на практике.

Великобритания останется важным игроком

Мэй подчеркнула, что граждане Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза, но они не отвернулись от мира, а результат июньского референдума не уменьшил решимости Лондона играть важную роль на мировой арене.

"Когда британские граждане проголосовали за то, чтобы выйти из ЕС, они не проголосовали за то, чтобы уйти в себя или дистанцироваться от какого-нибудь из наших партнеров в мире", - подчеркнула глава кабинета министров, пояснив, что они хотели таким образом решить проблему с бесконтрольной миграцией, быть в состоянии контролировать свою страну.

"Они потребовали такую политику, которая больше отражает то, что их беспокоит, а также решительные действия, чтобы снять эти обеспокоенности", - сказала Мэй. "Но такие действия должны быть более глобальными", - выразила уверенность Мэй, заметив, что "если мы будем концентрироваться только на том, что мы делаем дома, то мы сделаем лишь половину дела".

"Сейчас не время отворачиваться от ООН. Самое время повернуться лицом к организации. Только мы, будучи членами сообщества наций, можем действовать так, чтобы эта великая организация стала столь же важной для нашего будущего, какой она была для нашего прошлого", - сказала премьер.

Исключительно работая вместе, уверена она, можно создать "более безопасный, благополучный и человечный мир для будущих поколений". В частности, Мэй гарантировала, что страна будет продолжать тратить 0,7% своего Валового национального дохода (ВНД) на Цели развития ООН, а также продолжать перечислять 2% от ВВП в бюджет НАТО.

23 июня на общенациональном референдуме 51,9% британцев выступили за разрыв отношений между Лондоном и Брюсселем. Мэй, ставшая премьером спустя месяц после плебисцита, пообещала исполнить волю британцев. Однако формально переговоры по условиям "развода" еще не начались, и, как предупредила британский премьер, ждать их начала в этом году не стоит.