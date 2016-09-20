Обама и Порошенко пообщались "на ногах" в штаб-квартире ООН

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президенты США и Украины Барак Обама и Петр Порошенко пообщались во вторник "на ногах" на проходящей в Нью-Йорке 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Подходя к отведенному для него месту за столом на обеде, который для глав государств проводил генеральный секретарь ООН, Обама "наткнулся на господина Порошенко, и они коротко поговорили", сообщила дежурная по пресс-пулу Белого дома, корреспондент газеты The Wall Street Journal Кэрол Ли. По ее свидетельству, присутствующим журналистам ничего из этой беседы слышно не было.

Выступая ранее с трибуны ООН, Обама заверил, что свержение предыдущего правительства Украины во главе с президентом Виктором Януковичем не было результатом зарубежного заговора. "В конце концов, - считает он, - народ Украины вышел на улицы не из-за какого-то заговора, навязанного из-за рубежа".

С точки зрения главы Белого дома, украинцы, протестовавшие зимой 2014 года в Киеве, вышли на улицы, так как не имели другого варианта действий. "Они потребовали перемен, поскольку увидели, что улучшилась жизнь людей в (странах) Балтии и Польше - в обществах, которые были более либеральными, демократическими и открытыми, чем их собственное", - полагает американский лидер.