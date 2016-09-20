СМИ: гражданин США задержан в столице Йемена

КАИР, 20 сентября. /ТАСС/. Американский гражданин задержан в столице Йемена Сане вооруженными людьми, представившимися как члены службы безопасности мятежников-хуситов, которые контролируют город. Об этом сообщило агентство AFP, которое ссылается а свидетельства учащихся центра обучения языкам, директором которого был американец.

Около десятка вооруженных людей прибыли в учебное заведение Exceed Language Center. Трое из них прошли в кабинет директора-американца, отвели его в свою машину, а затем увезли его в неизвестном направлении. Вооруженные люди заявили учащимся, что являются сотрудниками службы национальной безопасности движения хуситов.

Согласно информации на сайте языкового центра, его директора зовут Питер Уиллемс.

В августе 2014 года в Йемене началось вооруженное противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), однако в наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года так называемой аравийской коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия. Проходившие несколько месяцев в Эль-Кувейте переговоры о мире между противоборствующими сторонами в Йемене никаких значимых результатов не принесли.

После захвата столицы Йемена хуситами дипломаты и большинство других граждан западных государств покинули город. В Сане остаются несколько граждан западных стран. До сих пор хуситы не предпринимали враждебных действий в отношении этих людей, несмотря на то, что шиитские мятежники резко настроены против США, обвиняя их в поддержке своих врагов из аравийской коалиции.