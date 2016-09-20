США признали, что двое суток наблюдали за частями армии САР, по которым нанесли удар

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США в течение двух суток вели наблюдение за подразделениями Вооруженных сил (ВС) Сирии в районе города Дейр-эз-Зор, которые боевая авиация коалиции во главе с Вашингтоном обстреляла 17 сентября. Это признал официальный представитель Центрального командования (CENTCOM) ВС США полковник Джон Томас.

Выступая из штаба CENTCOM в Тампе (штат Флорида) на специальном телефонном брифинге для журналистов, он сообщил, что данный удар наносился по "динамической цели" и потому не относился к категории тех, на планирование операций против которых уходит несколько недель или даже еще больше времени. Тем не менее, "мы действительно воспользовались парой дней,.. чтобы "проработать" цель", отметил Томас. Согласно изложенной им информации, командными структурами ВС США "после изучения всех разведывательных данных и рассмотрения" данного вопроса было принято "решение, что это - надлежащая цель". Таким образом, речь не идет о "спонтанно" проведенной операции, ее планы были "проведена через инстанции, принимающие решения", заявил представитель CENTCOM.

При этом он напомнил, что до этого ВС США и их партнеров по коалиции, которая ведет антитеррористические операции в Сирии и Ираке, не наносили удары по силам властей в Дамаске. У Вашингтона и его союзников не было таких намерений и в минувшую субботу, утверждал Томас. Кроме того, он пообещал, что коалиция не будет осуществлять бомбардировки сил Дамаска в будущем.

"Мы никогда не наносили в рамках этого конфликта удары по целям, относящимся к (правящему сирийскому) режиму. Не намеревались мы это делать и тогда (то есть 17 сентября). И не будем (бомбить силы властей Сирии) в будущем", - сказал представитель CENTCOM.

В сферу оперативной ответственности CENTCOM входит прежде всего Ближний Восток. Австралия, Великобритания, Дания и США подтвердили, что их авиация принимала участие в налете на войска Сирии у города Дейр-эз-Зор.

По словам Томаса, обстрел длился от 30 до 50 минут, а должен был занять больше часа. Прерван он был после звонка, точнее, двух звонков российских военных в американский центр воздушных операций, расположенный в Катаре, уточнил Томас. По его версии, цель первого звонка была не вполне ясна американцам, и не сразу был вызван к телефону тот офицер связи США, который отвечает за предотвращение инцидентов в воздушном пространстве Сирии. После того, как с россиянами соединили наконец нужного американского полковника, обстрел был остановлен менее чем через 5 минут, заверил Томас.

Он сообщил, что глава CENTCOM Джозеф Вотел уже приказал провести расследование ЧП. Ответственным за это будет назначен офицер в чине генерала, пояснил Томас. По его словам, ВС Австралии, Великобритании и Дании примут участие в разбирательстве.