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Трюдо: Канада приняла 31 тыс. беженцев из Сирии и интегрирует их в общество

Международная панорама
20 сентября, 23:46 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС
По словам премьера, гражданское общество помогает этим людям адаптироваться в Канаде и успешно справляется со своей задачей
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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Канада приняла 31 тыс. сирийских беженцев и намерена полностью их интегрировать в общество. Об этом сегодня заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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"31 тыс. беженцев из Сирии прибыла в Канаду. Они не бремя для нас: это наши соседи, друзья, это новые канадцы", - сказал он. По словам премьера, гражданское общество помогает этим людям адаптироваться в Канаде и успешно справляется со своей задачей.

"Беженцы должны стать частью канадского среднего класса, они должны быть полноценными гражданами нашей страны, и я убежден, что они ими станут", - заявил глава кабинета министров.

Либеральное правительство Джастина Трюдо, придя к власти в Канаде в конце 2015 года, сразу объявило о намерении принять десятки тысяч беженцев из Сирии и Ирака.

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Трюдо, Джастин
Темы
Генассамблея ООН Проблема нелегальной миграции в Европе
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