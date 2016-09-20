Дуда: мир не может оставлять без реакции явления религиозного геноцида христиан

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Явление религиозного геноцида и массовые убийства христиан нельзя оставлять без реакции. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы глубоко не согласны с тем фактом, что в мире еще существует так много мест, где люди погибают из-за исповедуемой ими религии. Мы не можем молча наблюдать за страданиями христиан, которых убивают во имя религиозного фанатизма. Мир должен реагировать на расширяющееся явление религиозного геноцида", - сказал он.