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Дуда: мир не может оставлять без реакции явления религиозного геноцида христиан

Международная панорама
20 сентября, 23:56 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС
"Мир должен реагировать на расширяющееся явление религиозного геноцида", - сказал президент Польши
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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Явление религиозного геноцида и массовые убийства христиан нельзя оставлять без реакции. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы глубоко не согласны с тем фактом, что в мире еще существует так много мест, где люди погибают из-за исповедуемой ими религии. Мы не можем молча наблюдать за страданиями христиан, которых убивают во имя религиозного фанатизма. Мир должен реагировать на расширяющееся явление религиозного геноцида", - сказал он.

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