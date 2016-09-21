Обама: сложившаяся в Сирии ситуация недопустима

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Барак Обама считает, что сложившаяся в Сирии ситуация недопустима. Такое мнение он выразил во вторник на саммите по вопросам беженцев, организованном США в штаб-квартире ООН.

"Происходящее в Сирии является недопустимым", - заявил глава Белого дома. Президент назвал проблему беженцев "признаком таких крупных провалов" международного сообщества, как "войны, межэтническая напряженность и гонения". "Если мы действительно хотим урегулировать этот кризис (миграционный - прим. ТАСС), то необходимо прекратить имеющую место в Сирии жестокость. И довести его до конца путем политического урегулирования и дипломатии, а не просто бомбардировками", - считает Обама.

Президент также признал, что международное сообщество на данный момент "недостаточно едино" для решения конфликта в Сирии.

По его словам, большая часть беженцев приходит из "трех разоренных войнами стран: Сирии, Афганистана и Сомали". В связи с этим Обама призвал остальные государства сделать все возможное для предотвращения конфликтов.