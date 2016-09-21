Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обама: сложившаяся в Сирии ситуация недопустима

Международная панорама
21 сентября, 0:12 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС
Президент США также признал, что международное сообщество на данный момент "недостаточно едино" для решения конфликта в Сирии
Материал из 1 страницы

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Барак Обама считает, что сложившаяся в Сирии ситуация недопустима. Такое мнение он выразил во вторник на саммите по вопросам беженцев, организованном США в штаб-квартире ООН.

Смотрите также
Встреча МГПС показала, что у перемирия в Сирии еще есть шансы

"Происходящее в Сирии является недопустимым", - заявил глава Белого дома. Президент назвал проблему беженцев "признаком таких крупных провалов" международного сообщества, как "войны, межэтническая напряженность и гонения". "Если мы действительно хотим урегулировать этот кризис (миграционный - прим. ТАСС), то необходимо прекратить имеющую место в Сирии жестокость. И довести его до конца путем политического урегулирования и дипломатии, а не просто бомбардировками", - считает Обама.

Президент также признал, что международное сообщество на данный момент "недостаточно едино" для решения конфликта в Сирии.

По его словам, большая часть беженцев приходит из "трех разоренных войнами стран: Сирии, Афганистана и Сомали". В связи с этим Обама призвал остальные государства сделать все возможное для предотвращения конфликтов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия
Персоны
Обама, Барак
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Анджелина Джоли назвала Брэда Питта опасным для их детей
2
В центре Москвы полиция пресекла акцию протеста таксистов
3
Скандальный берлинский политик изнасиловал и убил мужчину, а затем покончил с собой
4
Путин установил предельную штатную численность центрального аппарата Росгвардии
5
"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся
6
В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате пенсионерам
7
Де Мистура: ситуация с обстрелом гумконвоя в Сирии полностью меняет ситуацию
Темы дня
Реклама