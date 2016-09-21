Судья в Бразилии согласился предъявить обвинения в коррупции экс-президенту Луле да Силве

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильский федеральный судья Сержиу Моро удовлетворил запрос прокуратуры, которая ранее потребовала предъявить обвинения в коррупции и отмывании денег экс-президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. Соответствующее решение было опубликовано во вторник интернет-порталом UOL.

"Луис Инасиу Лула да Силва мог быть прямым получателем выгоды от (строительной компании) OAS и, согласно выдвинутым обвинениям, мог знать о криминальном происхождении этих средств, полученных от хищений в (государственной нефтегазовой компании) Petrobras", - говорится в документе за подписью судьи Моро.

По данным UOL, обвинения в рамках данного дела были также предъявлены супруге бывшего главы государства Маризе Летисии и еще шести подозреваемым.

В чем обвиняют Лулу да Силву

14 сентября Федеральная прокуратура Бразилии обвинила экс-президента в получении взяток на сумму более 3,7 млн реалов (1,1 млн долларов по действующему курсу).

По данным ведомства, Лула да Силва и его супруга Мариза Летисиа являются истинными владельцами роскошной трехуровневой квартиры, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). Эта недвижимость якобы была передана политику и членам его семьи строительной компанией OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с государственной нефтегазовой компанией Petrobras ("Петробраз"). Обвинения прокуратуры в адрес Лулы да Силвы были направлены федеральному судье Сержиу Моро, так как по бразильскому законодательству окончательное решение об их предъявлении может принять только суд.

Федеральный прокурор Делтан Далланьол также заявил, что экс-президент Бразилии являлся центральным действующим лицом в системе хищений, использовавшейся в Petrobras. "Мы обвиняем экс-президента Лулу да Силву в том, что он был главнокомандующим коррупцией в Petrobras. Федеральная прокуратура не судит его правительство, не выносит вердикт о том, хорошим оно было или плохим. Но мы ставим ему в вину такие преступления, как коррупция и отмывание денег", - сказал прокурор.

Версия экс-президента Бразилии

В свою очередь Лула да Силва отверг обвинения в коррупции, выдвинутые против него Федеральной прокуратурой. Он утверждает, что не только не является владельцем квартиры в Гуаружа, но и "не провел там ни одной ночи".

"Моя совесть спокойна", - сказал политик на пресс-конференции в городе Сан-Паулу. "Я хочу сделать заявление не как экс-президент, а как возмущенный гражданин. В этой стране сложно найти человека, чью жизнь проверяли бы тщательнее, чем мою", - отметил Лула да Силва.

"Никто в Бразилии не уважает закон больше, чем я. Я уважаю все государственные институты, поэтому я дам столько показаний, сколько нужно, вызывайте меня, куда хотите. Докажите, что я совершил преступление, и я сам приду пешком в тюрьму", - сказал бывший бразильский лидер, который не смог сдержать слез во время своего выступления. По словам Лулы да Силвы, реальной целью уголовного преследования является стремление покончить с его политической карьерой.

"Они (политические противники - прим. ТАСС) придумали ложь, как сюжет к телесериалу. Они сделали (Мишела) Темера главой государства путем непрямых выборов, они объявили импичмент (экс-президенту) Дилме Руссефф. Теперь нужно завершить этот сценарий. Нужно покончить с политической карьерой Лулы (да Силвы)", - заявил бывший бразильский лидер.

70-летний Лула да Силва, находившийся у власти с 2003 по 2011 год, считается одним из вероятных кандидатов на пост главы государства от правящей Партии трудящихся на выборах 2018 года. Сам он ранее допускал возможность своего участия в избирательной гонке, однако говорил, что пока не принял окончательное решение.