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Генсек ООН обсудил с Обамой пути выхода из кризиса в Сирии, ситуацию в КНДР и Южном Судане

Международная панорама
20 сентября, 23:59 UTC+3 /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Собеседники также обменялись взглядами на проблему изменения климата, коснулись положения дел в Гаити
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ООН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обсудил сегодня с президентом США Бараком Обамой пути прекращения конфликта в Сирии и возобновления переговоров между Дамаском и оппозицией. Об этом сообщила канцелярия генсека по итогам его встречи с американским лидером, состоявшейся "на полях" общеполитической дискуссии 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Они обсудили пути прекращения ужасающего кризиса в Сирии и возобновления межсирийских переговоров", - говорится в коммюнике. В нем подчеркивается, что на встрече также обсуждалась "тревожная ситуация на Корейском полуострове и в Южном Судане".

Собеседники также обменялись взглядами на проблему изменения климата, коснулись положения дел в Гаити. Ранее во вторник генсек ООН с трибуны Генассамблеи впервые принес публичные извинения за эпидемию холеры в островном государстве, в возникновении которой винят миротворцев всемирной организации.

Ситуация в Сирии является одной из самых обсуждаемых тем в ходе двусторонних встреч Пан Ги Муна. Сегодня она поднималась в ходе его переговоров с президентом Франции, королем Испании, главами МИД Австрии и Нидерландов. Ранее генсек призвал все страны, способные повлиять на ситуацию в Сирии, добиться прекращения кровопролития и возобновления переговоров.

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Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН Ядерные испытания в КНДР Борьба с изменениями климата
Персоны
Пан Ги Мун Обама, Барак
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