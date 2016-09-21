И. о. министра иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба подал в отставку

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СУХУМ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба подал в отставку. Об этом сообщает официальный сайт МИД республики, на котором поздно вечером 20 сентября было размещено заявление Чирикбы.
"Не вижу для себя возможности в создавшихся условиях продолжать работу в качестве министра иностранных дел Республики Абхазия. Выражаю надежду на неизменность внешнеполитического курса страны. Сердечно благодарю коллектив МИД за слаженную работу по укреплению позиций Республики Абхазия на международной арене", - отмечается в заявлении Вячеслава Чирикбы. Он возглавлял ведомство с 2011 года.
Как сообщал ТАСС, назначенный премьер-министром (5 августа - прим. ТАСС) после отставки Артура Миквабии Беслан Барциц сформировал новый состав правительства. В настоящее время произведены все назначения, за исключением министров иностранных дел и по налогам и сборам, а также начальника Госуправления энергетики и транспорта и некоторых комитетов. По абхазскому законодательству структуру и персональный состав правительства утверждает президент по представлению премьер-министра.
Реакции со стороны Администрации президента на заявление Вячеслава Чирикба пока нет.